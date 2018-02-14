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Более 20 человек пострадали при стрельбе в школе во Флориде

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Фото: Global Look Press/Sara Dinatale
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Неизвестный открыл стрельбу в одной из школ в американском штате Флорида. В результате инцидента, по информации СМИ, пострадали около 20 человек.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на офис местного шерифа, на месте происшествия работают медики, пострадавших на носилках помещают в машины скорой помощи. Правоохранительные органы проводят операцию в районе школы.

По данным телеканала 7 News, ранения получили около 20 человек. «В настоящий момент СМИ со ссылкой на полицию сообщают о 20 раненых», — приводит канал заявление полиции. 

Как пишут СМИ, стрелок, открывший огонь в школе, до сих пор не задержан. Полиция Паркленда, где находится школа, просит местных жителей укрыться по возможности.

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