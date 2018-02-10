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Открывший стрельбу в итальянской Пизе задержан

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Фото: Global Look Press/Orlandi/Fotogramma/Ropi
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В Италии задержан молодой человек, открывший стрельбу на окраине Пизы. Об этом сообщает «РИА Новости».

Полиция обнаружила злоумышленника неподалеку от его дома по сигналу мобильного телефона. Стрелявшим оказался 21-летний местный житель, ранее подвергавшийся аресту за стрельбу на Сардинии.

Инцидент произошел 9 февраля у одного из баров на окраине города. Причиной уличной стрельбы стал конфликт байкера с посетителями заведения — люди были недовольны тем, что стрелок разъезжал по улице с большим шумом. В ответ на оскорбления в свой адрес злоумышленник открыл огонь.

В результате происшествия пострадали четыре человека, они были госпитализированы. Серьезных ранений никто из них не получил.  

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