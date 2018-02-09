Пять человек пострадали во время стрельбы в Пизе

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате уличной стрельбы в итальянской Пизе, об этом сообщает газета La Nazione.

По предварительным данным, стрелок передвигался на мотоцикле. Причиной инцидента стала ссора между прохожими и байкером, совершавшим опасные маневры. Мужчина достал пистолет после того, как получил оскорбления в свой адрес.

Пострадавшие госпитализированы, серьезных ранений никто из них не получил. Стрелявший скрылся. Полиция ведет его поиски.

Портал iz.ru сообщал, что 8 февраля неизвестный открыл стрельбу на юге Осло. В результате был ранен мужчина в возрасте около 20 лет.