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Неизвестный открыл стрельбу на улице в Марселе

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Неизвестный открыл стрельбу на улице во французском Марселе. Об этом сообщил телеканал France 3.

После стрельбы мужчина забаррикадировался в квартире жилого дома. Позже полиции удалось задержать его во время спецоперации.

Также сообщается, что стрельба произошла в 15-м округе города. Информации о погибших и пострадавших нет.

«Неизвестно, каким оружием пользовался мужчина», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что причиной такого поведения мужчины вряд ли стали террористические мотивы. По информации журналистов, речь идет о бытовом конфликте.

Как писал портал iz.ru 5 февраля, неизвестный мужчина устроил стрельбу у здания администрации президента Ирана в Тегеране. В ходе инцидента никто не пострадал. Злоумышленника удалось задержать.

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