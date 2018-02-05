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Неизвестный устроил стрельбу у здания администрации президента Ирана

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Фото: Global Look Press/Morteza Nikoubazl
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Неизвестный мужчина устроил стрельбу у здания администрации президента Ирана в Тегеране. Об этом сообщил заместитель мэра города Мохсен Хамедани.

«Сейчас мы пытаемся идентифицировать личность нападавшего и выяснить мотивы его поступка», — приводит его слова агентство Фарс. 

По информации журналистов, мужчина устроил стрельбу рядом со входом в здание. Служба охраны обезвредила злоумышленника и передала его полицейским.

Ранее в субботу, 3 февраля, власти итальянской Мачераты сообщили о стрельбе на улицах города. Сообщалось, что неизвестный мужчина расстреливает прохожих из окна автомобиля марки Alfa Romeo 147. Позднее стало известно, что в результате стрельбы пострадали шесть человек.

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