Мужчина открыл стрельбу по прохожим из автомобиля в Италии

В городе Мачерата в Италии мужчина открыл огонь по прохожим из окна автомобиля. Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.

Как передает The Daily Mail, стрелок передвигался по городу на автомобиле марки Alfa Romeo 147. При этом в салоне машины вместе с ним находился еще один человек.

Издание отмечает, что полиция в настоящее время расследует обстоятельства инцидента. Предполагаемые мотивы преступников пока не оглашались.