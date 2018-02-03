Продавцу патронов для стрелка из Лас-Вегаса предъявлены обвинения

В деле о расстреле посетителей фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе появился первый фигурант. Обвинение предъявлены жителю Аризоны Дугласу Хэилу.

Следствие подозревает его в производстве и продаже боеприпасов без лицензии. Именно у Хэила приобрел патроны Стивен Пэддок, устроивший стрельбу на фестивале, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как писал портал iz.ru, 1 октября 2017 года 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь по участникам фестиваля кантри-музыки с 32-го этажа в номере отеля Mandalay Bay.

После расстрела людей он покончил с собой. Погибли 59 человек, пострадали более 500. В номере стрелка полицейские обнаружили 47 единиц оружия, патроны и взрывчатку.

Кроме того, Пэддок собирался взорвать резервуары с авиационным топливом, которые находились на территории международного аэропорта Маккарран. Он использовал трассирующие патроны, позволяющие корректировать стрельбу.