Неизвестные устроили стрельбу у рынка на востоке Москвы

На востоке Москвы двое неизвестных открыли стрельбу около рынка. По предварительным данным, ранение получил один человек.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 2 февраля, около рынка на Монтажной улице. Между двумя неизвестными и гражданином произошел конфликт на бытовой почве, завершившийся стрельбой.

В результате последний получил ранение в ногу из травматического пистолета, передает «РИА Новости» со ссылкой пресс-службу ГУ МВД по российской столице.

Собеседник агентства уточнил, что после инцидента неизвестные скрылись с места происшествия. Принимаются меры для их поимки.