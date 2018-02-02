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Стрельба в школе Лос-Анджелеса оказалась неумышленной

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Фото: Global Look Press/Ringo Chiu
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Стрельба, произошедшая в одной из школ Лос-Анджелеса 1 февраля, была неумышленной.

Задержанной после инцидента 12-летней ученице предъявлено обвинение в неосторожном обращении с оружием.

Агентство Associated Press со слов одноклассника задержанной раскрыло подробности инцидента.

Заряженное оружие находилось в рюкзаке школьницы. Когда она бросила сумку, произошло несколько выстрелов, которые и ранили пострадавших.

По словам школьника, виновница после инцидента сильно плакала и утверждала, что не хотела никому причинить вреда.

По уточненным данным, при происшествии пострадали пять человек: двое получили огнестрельные ранения, еще трое — порезались осколками стекла. Один из пострадавших — 15-летний парень — получил ранение в голову, его состояние оценивается как тяжелое, сообщает ТАСС.

Как писал iz.ru, еще одна девушка получила ранение в руку.

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