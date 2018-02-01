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Директора школы в Кемерове отстранили после инцидента с ножом

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев потребовал отстранить от занимаемой должности директора школы в городе Кемерове Татьяну Шатохину, после того как один из учеников случайно ранил ножом девочку на перемене. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областной администрации.

Ученик девятого класса одной из кемеровских школ в четверг пронес в учебное заведение нож и случайно ранил девочку на перемене. Пострадавшую обследовали медики, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Аман Тулеев потребовал отстранить от занимаемой должности директора кемеровской школы № 48 Татьяну Шатохину. Губернатор считает, что ЧП произошло из-за недоработок, допущенных руководством учебного учреждения и городского управления образования в обеспечении безопасности школьников», — уточнили в администрации.

Глава региона обратился к родителям школьников с призывом внимательно следить за детьми во время сборов в школу.

В региональном департаменте образования и науки подтвердили, что по результатам проверки от должностей освобождены директор школы Татьяна Шатохина и заместитель директора по ОБЖ Ольга Кирякова. Выговор объявлен начальнику управления образования в Кемерове Наталье Дашковской.

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