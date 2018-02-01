Школьник в Кемерове ранил девочку ножом

Ученик девятого класса одной из кемеровских школ в четверг пронес в учебное заведение нож и случайно ранил девочку на перемене. Ее жизнь находится вне опасности, заявили в региональном департаменте образования.

«Ученик девятого класса в школе города Кемерово случайно нанес поверхностное ранение ножом ученице седьмого класса этой же школы. Инцидент произошел на перемене между уроками в коридоре школы. Учащийся демонстрировал одноклассникам принесенный из дома перочинный нож», — уточнили в столичном ведомстве. По информации департамента, во время неловкого движения он случайно зацепил девочку, которая стояла рядом.

Пострадавшую обследовали медики, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. По факту происшествия ведется служебное расследование, по результатам которого будут приняты необходимые меры, заверили в департаменте.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в российских школах будут усилены меры безопасности после ряда нападений в школах.