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Школьник в Кемерове ранил девочку ножом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Ученик девятого класса одной из кемеровских школ в четверг пронес в учебное заведение нож и случайно ранил девочку на перемене. Ее жизнь находится вне опасности, заявили в региональном департаменте образования.

«Ученик девятого класса в школе города Кемерово случайно нанес поверхностное ранение ножом ученице седьмого класса этой же школы. Инцидент произошел на перемене между уроками в коридоре школы. Учащийся демонстрировал одноклассникам принесенный из дома перочинный нож», — уточнили в столичном ведомстве. По информации департамента, во время неловкого движения он случайно зацепил девочку, которая стояла рядом.

Пострадавшую обследовали медики, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. По факту происшествия ведется служебное расследование, по результатам которого будут приняты необходимые меры, заверили в департаменте.

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