Под Иваново школьники пожаловались на избившую их указкой учительницу

Прокуратура Ивановской области требует возбудить уголовное дело в отношении учительницы, которая, по словам школьников, избивала их во время уроков, в том числе деревянной указкой.

Нарушения выявили в одном из учебных заведений города Пучеж.

«В ходе проведенной проверки установлено, что… учитель русского языка и литературы во время уроков… неоднократно наносила удары учащимся… по различным частям тела, причиняя им физическую боль, психические и нравственные страдания», — сообщается на сайте надзорного ведомства.

По результатам проверки прокурор района потребовал от директора школы уволить педагога.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «ненадлежащее исполнение обязанностей педагогическим работником» и «жестокое обращением с несовершеннолетним».

Учительнице может грозить до трех лет лишения свободы.