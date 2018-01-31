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Под Иваново школьники пожаловались на избившую их указкой учительницу

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Фото: Depositphotos.com/wangsong
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Прокуратура Ивановской области требует возбудить уголовное дело в отношении учительницы, которая, по словам школьников, избивала их во время уроков, в том числе деревянной указкой.

Нарушения выявили в одном из учебных заведений города Пучеж.

«В ходе проведенной проверки установлено, что… учитель русского языка и литературы во время уроков… неоднократно наносила удары учащимся… по различным частям тела, причиняя им физическую боль, психические и нравственные страдания», — сообщается на сайте надзорного ведомства.

По результатам проверки прокурор района потребовал от директора школы уволить педагога.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «ненадлежащее исполнение обязанностей педагогическим работником» и «жестокое обращением с несовершеннолетним».

Учительнице может грозить до трех лет лишения свободы.

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