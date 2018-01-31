Прямой эфир

В школах могут появиться уроки психологии

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предмет «психология» могут ввести в школьную программу. Об этом заявил Зураб Кекелидзе, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, главный внештатный специалист психиатр Минздрава РФ.

«Наш центр уже написал учебники по психологии с 3-го по 11-й класс. Есть рабочие тетради для учеников с вопросами и ответами. Всё передано в Российскую академию образования и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой на рецензирование», — сказал Кекелидзе на круглом столе в «Известиях», где эксперты обсудили причины подростковой и молодежной агрессии.

По его словам, центр рассчитывает получить рецензию, чтобы внести правки, к концу февраля. «После этого мы намереваемся отдать пособия в Минобразования. А уже после оценки Минобра можно будет внедрять. Но ведь еще нужны те, кто будет обучать. И для них тоже нужны учебники. Это мы будем делать совместно с Минобром», — отметил психиатр.

Кроме того, он рассказал, что также написана программа для курсов повышения квалификации учителя раз в пять лет.

Подробнее — в материале «Известий»: Школа насилия

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пострадавшая при нападении на школу в Бурятии вышла из комы
Руководство школы в Бразилии сожгло в спортзале тысячу учебников

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017