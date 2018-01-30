Руководство школы в Бразилии сожгло в спортзале тысячу учебников

Полиция задержала директора средней школы в бразильском муниципалитете Салту-ди-Пирапора (штат Сан-Паулу) и ее заместителя после того, как они сожгли в спортзале образовательного учреждения около тысячи учебников.

Как сообщают местные СМИ, свои действия руководство школы объяснило желанием навести порядок. Они утверждают, что учебники были старыми и уже не использовались. По факту поджога полиция завела уголовное дело.

Полиция и пожарные приехали на место ЧП по вызову местных жителей, которых напугал плотный дым, выходящий из здания школы.

Ранее сообщалось, что в Латвии объявили творческий конкурс «Русский рэп — за русские школы». Таким образом русскоязычной молодежи предлагается высказать свое отношение к переходу общеобразовательных школ на обучение на латышском языке.