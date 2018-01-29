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Пострадавшая при нападении в Перми учительница выступила с заявлением

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Фото: REUTERS/Maksim Kimerling
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Учительница одной из пермских школ Наталья Шагулина, пострадавшая при нападении ученика, выступила с официальным комментарием. Текст заявления опубликован на сайте краевого минздрава.

Шагулина поблагодарила лечащих врачей и всех неравнодушных и попросила уважать ее желание не встречаться с журналистами.

«Я прошу уважать мое желание не встречаться с журналистами и не давать интервью о ситуации, которую я бы хотела оставить в прошлом. Также прошу не обращаться с подобными предложениями к моим родным и близким. Благодарю за уважение ко мне и моей семье», — написала пострадавшая учительница.

Напомним, 15 января двое подростков с ножами напали на учеников и учительницу младших классов в одной из школ в Перми. После этого несовершеннолетние ранили друг друга. В результате происшествия пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас оба подозреваемых в нападении находятся в СИЗО.

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