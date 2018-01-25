Пострадавшего при поножовщине в пермской школе педагога перевели в нейрохирургию

Учительница Наталья Шагулина, пострадавшая в результате нападения в пермской школе, переведена в нейрохирургию. Об этом в четверг, 25 января, стало известно iz.ru.

Врачи оценивают состояние преподавателя как средней степени тяжести, она находится в сознании и дышит самостоятельно.

По имеющейся информации, на данный момент в больницах Перми остаются трое пострадавших в результате поножовщины, на лечении в Москве — один человек. Двое школьников, совершивших нападение, выписаны из медицинских учреждений. Накануне стало известно, что оба они уже находятся в СИЗО.

19 января сообщалось, что 47-летнюю Шагулину перевели из реанимации в хирургическое отделение городской клинической больницы № 4. Власти Перми выступили с предложением наградить ее медалью «За отвагу». Ранее с инициативой приставить учительницу к госнаграде выступила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Инцидент в пермской школе произошел 15 января. Двое подростков, вооруженных ножами, напали на учеников. В результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе педагог и учащиеся младших классов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.