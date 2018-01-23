Второго обвиняемого в нападении на детей в Перми выпишут до конца недели
Второй обвиняемый в нападении на школьников в Перми будет выписан из больницы до конца этой недели.
Информацию об этом распространил во вторник, 23 января, врач Городской клинической больницы № 4 (ГКБ № 4) Андрей Ронзин.
«Одного мальчика выписали сегодня, второго будем выписывать завтра-послезавтра», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что выписанный во вторник — бывший ученик школы № 127.
17 января двоим подросткам, которые устроили резню в пермской школе, предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц.
По версии следователей, 15 января нынешний и бывший ученики пермской школы, вооружившись ножами, умышленно нанесли девяти ученикам младших классов и учительнице множественные ножевые ранения. Обвиняемые также ранили друг друга и были доставлены в больницу.