Второго обвиняемого в нападении на детей в Перми выпишут до конца недели

Второй обвиняемый в нападении на школьников в Перми будет выписан из больницы до конца этой недели.

Информацию об этом распространил во вторник, 23 января, врач Городской клинической больницы № 4 (ГКБ № 4) Андрей Ронзин.

«Одного мальчика выписали сегодня, второго будем выписывать завтра-послезавтра», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что выписанный во вторник — бывший ученик школы № 127.

17 января двоим подросткам, которые устроили резню в пермской школе, предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц.

По версии следователей, 15 января нынешний и бывший ученики пермской школы, вооружившись ножами, умышленно нанесли девяти ученикам младших классов и учительнице множественные ножевые ранения. Обвиняемые также ранили друг друга и были доставлены в больницу.