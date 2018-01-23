Власти Перми хотят наградить защищавшего детей от подростков учителя

С предложением наградить учительницу школы в Перми, защищавшую детей от подростков, вооруженных ножами, выступил глава Пермского края Максим Решетников, сообщается во вторник, 23 января, на сайте администрации главы региона.

Представление к награде Решетников направил в адрес президента России Владимира Путина, губернатор предложил наградить учителя медалью «За отвагу».

Утром 15 января в школе № 127 в Перми двое подростков устроили драку, в ход пошли и ножи. Пострадали 15 человек, возраст детей, госпитализированных в больницу, — от 10 до 12 лет. Учительница Наталия Шагулина переведена из реанимации в хирургическое отделение, она получила 17 ножевых ранений, защищая детей от подростков.

Подозреваемые в нападении арестованы, им грозит до семи лет тюрьмы.