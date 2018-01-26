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Пострадавших при нападении в Перми учеников выписали из больницы

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Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг
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Учеников пермской школы, пострадавших при нападении десятиклассника и еще одного несовершеннолетнего, выписали из больницы. Об этом информирует пресс-служба краевого минздрава.

«Из Краевой детской клинической больницы выписаны все дети, пострадавшие в школе № 127. Сегодня врачи отпустили домой еще двух школьников, находившихся на лечении в круглосуточном стационаре», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Еще один ученик пока проходит лечение в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Пострадавшая учительница остается в Пермской городской клинической больнице № 4 (ГКБ), ее состояние оценивается как стабильное.

Девятиклассник и его несовершеннолетний знакомый с ножами напали на учеников и учительницу младших классов в одной из школ в Перми 15 января. После этого несовершеннолетние ранили друг друга. В результате происшествия пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас оба подозреваемых в нападении находятся в СИЗО.

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