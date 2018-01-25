Подросток пронес в самарскую школу пневматическое оружие и дымовые факелы

Учащийся самарской школы пронес в здание учебного заведения пневматическое оружие и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре.

Информацию об этом распространила пресс-служба ГУ МВД России по региону в четверг, 25 января.

«Сегодня утром один из учащихся, 2002 года рождения, пронес в здание пневматическое оружие, а также дымовые факелы», — цитирует сообщение НИА «Самара».

Пострадавших нет, но отмечается, что подросток угрожал двумя винтовками ученикам и преподавателю.

В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят опросы учащихся в присутствии их законных представителей.

19 января учащийся седьмого класса выстрелил в ногу пятикласснику из пневматического пистолета в одной из школ в Симферополе, сообщила пресс-служба министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.