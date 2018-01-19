Один школьник выстрелил в другого из пневматического пистолета в школе

Один из учащихся седьмого класса выстрелил в ногу пятикласснику из пневматического пистолета в одной из школ в Симферополе, сообщила пресс-служба министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

Чрезвычайное происшествие произошло в одном из учебных заведений Симферополя, где один из учеников седьмого класса выстрелил в ногу пятикласснику, сообщает ИА SevastopolMedia.

В результате на место происшествия прибыли медики, которые оказали ребенку помощь и отправили домой. Угрозы жизни пострадавшего нет — небольшая пулька застряла под кожей, ее уже извлекли. Сейчас в произошедшем разбирается полиция. На место происшествия выезжала также министр образования Наталья Гончарова.