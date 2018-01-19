Прямой эфир

Один школьник выстрелил в другого из пневматического пистолета в школе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из учащихся седьмого класса выстрелил в ногу пятикласснику из пневматического пистолета в одной из школ в Симферополе, сообщила пресс-служба министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

Чрезвычайное происшествие произошло в одном из учебных заведений Симферополя, где один из учеников седьмого класса выстрелил в ногу пятикласснику, сообщает ИА SevastopolMedia.

В результате на место происшествия прибыли медики, которые оказали ребенку помощь и отправили домой. Угрозы жизни пострадавшего нет — небольшая пулька застряла под кожей, ее уже извлекли. Сейчас в произошедшем разбирается полиция. На место происшествия выезжала также министр образования Наталья Гончарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК возбудил дело после нападения на школу в Бурятии
Второе дело возбуждено после нападения в пермской школе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017