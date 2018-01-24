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Задержаны двое соучастников нападения на школьников в Улан-Удэ

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Фото: РИА Новости/Александр Дроздов
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Cледователи задержали соучастников нападения на учителя и учеников в школе в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Двое соучастников задержаны. Им уже предъявлено обвинение», — говорится в сообщении, распространенном ведомством в среду, 24 января. 

Отмечается, что следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Нападение ученика девятого класса на одноклассников произошло 19 января. По версии следствия, подросток бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью, после чего напал на детей и учительницу с топором. 

В результате пострадали семь человек: учительница, ученики и сам нападавший. Состояние одной из пострадавших девочек оценивается как крайне тяжелое. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «Халатность».

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