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В Латвии состоится акция протеста в стиле рэп

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Фото: РИА Новости/Роберт Вицупс
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В Латвии объявлен творческий конкурс «Русский рэп — за русские школы». Таким образом русскоязычной молодежи предлагается высказать свое отношение к переходу общеобразовательных школ в стране на обучение на латышском языке.

«Рэп сегодня является тем языком, на котором молодежь выражает свое отношение к миру», — пояснил один из организаторов мероприятия, публицист Владимир Линдерман.

Активист не верит, что молодежь спокойно примет перевод обучения на латышский. «Не верю, что хотят, это было бы противоестественно», — уверен он.

Композиции для участие в конкурсе принимают от всех желающих до конца апреля. Победителям обещают призы: поездку в Россию, поездку в Брюссель и денежную премию. Лучшие произведения войдут в итоговый концерт, организаторы планируют раскручивать каждое из них в интернете и на других площадках, сообщает «РИА Новости».

Напомним, согласно поправкам в латышский закон об образовании перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. В Латвии проживает 2 млн жителей, из них около 40% — русскоязычные. Государственный язык в республике — латышский, русский имеет статус иностранного.

Как писал iz.ru, в латвийских школах в будущем возможны штрафы за использование русского языка на переменах.

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