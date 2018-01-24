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Президент Латвии поддержал перевод русских школ на латышский язык

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Фото: Global Look Press/Li Rui
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Президент Латвии Раймондс Вейонис поддержал решение правительства о переводе школ национальных меньшинств на государственный язык обучения.

«Мы должны постепенно перейти на обучение на латышском языке, поскольку латышский язык является государственным. В какой-то момент всё обучение должно происходить на латышском языке. Вопрос, когда это произойдет, можно обсуждать», –– сказал президент по итогам встречи с премьером страны Марисом Кучинскисом.

По его слова, вопрос перевода русских школ на латышский язык схож с его инициативой об автоматическом предоставлении гражданства Латвии детям «неграждан», родившимся в стране.

«Оба вопроса похожи, поэтому по вопросу об образовании на латышском языке еще ожидаются дискуссии в парламенте, и решение предстоит принять сейму», ––добавил Вейонис.

Также он отметил, что знание латышского языка обеспечивает конкурентоспособность на рынке труда.

«Нам нужна знающая и конкурентоспособная молодежь. Изучая латышский язык, каждый молодой человек конкурентоспособен на рынке труда и знаний», –– уверен президент.

23 января правительство Латвии одобрило перевод школ нацменьшинств на обучение на латышском языке с 1 сентября 2019 года.

На родном языке школьники смогут обучаться только в младшей школе (с 1 по 6 классы).

Население Латвии составляет около 2 млн человек, 40% которых — русскоязычные. Решение латышского правительства вызвало волну возмущения в стране. В некоторых городах уже прошли митинги.

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