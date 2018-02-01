Суд продлил арест устроившему стрельбу в школе Ивантеевки подростку

Басманный суд Москвы продлил до 5 мая срок ареста старшекласснику, устроившему стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, решение было вынесено по итогам закрытого судебного заседания, передает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, 5 сентября в одной из школ Ивантеевки ученик разбросал дымовые шашки в классе и открыл стрельбу из пневматического оружия.

В результате его действий пострадали четыре человека, включая учительницу, которую подросток ударил кухонным топориком.

Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.