Стрельба произошла во время выступления мэра города в Мексике

Публичное мероприятие с участием мэра мексиканского города Нуэвo-Ларедо в штате Тамаулипас было прервано стрельбой.

В соцсетях появилось видео с места происшествия. На записи видно, как мэр Энрике Ривас Куэльяр в сопровождении еще нескольких человек проводит церемонию под открытым небом, когда неожиданно звучат выстрелы. Присутствующие падают на землю, а градоначалника его охрана быстро ведет к автомобилю.

#Balacera huye Enrique Rivas alcalde de #NuevoLaredo #Tamaulipas dejando abandonados a mujeres, niños y reporteros, asustados por las balas.

Inauguraba un mural el la Col. Las Torres #SDRLaredo #Mexico pic.twitter.com/yGSib65N6e — FRONTERA ROJO VIVO (@nuevolaredovivo) January 24, 2018

Затем на кадрах появляются вооруженные военные или полицейские.

Судя по видеозаписи, стрельба велась вблизи от места проведения мероприятия, но не по его участникам. Власти начали расследование обстоятельств произошедшего.

Напомним, в конце ноября прошлого года в мексиканском штате Веракрус за неделю были убиты мэры двух городов.