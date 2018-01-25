Стрельба произошла во время выступления мэра города в Мексике
Публичное мероприятие с участием мэра мексиканского города Нуэвo-Ларедо в штате Тамаулипас было прервано стрельбой.
В соцсетях появилось видео с места происшествия. На записи видно, как мэр Энрике Ривас Куэльяр в сопровождении еще нескольких человек проводит церемонию под открытым небом, когда неожиданно звучат выстрелы. Присутствующие падают на землю, а градоначалника его охрана быстро ведет к автомобилю.
Затем на кадрах появляются вооруженные военные или полицейские.
Судя по видеозаписи, стрельба велась вблизи от места проведения мероприятия, но не по его участникам. Власти начали расследование обстоятельств произошедшего.
Напомним, в конце ноября прошлого года в мексиканском штате Веракрус за неделю были убиты мэры двух городов.