Прямой эфир

Стрельба произошла во время выступления мэра города в Мексике

0
Фото: Global Look Press/Guillermo Arias/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Публичное мероприятие с участием мэра мексиканского города Нуэвo-Ларедо в штате Тамаулипас было прервано стрельбой.

В соцсетях появилось видео с места происшествия. На записи видно, как мэр Энрике Ривас Куэльяр в сопровождении еще нескольких человек проводит церемонию под открытым небом, когда неожиданно звучат выстрелы. Присутствующие падают на землю, а градоначалника его охрана быстро ведет к автомобилю.

 

Затем на кадрах появляются вооруженные военные или полицейские.

Судя по видеозаписи, стрельба велась вблизи от места проведения мероприятия, но не по его участникам. Власти начали расследование обстоятельств произошедшего.

Напомним, в конце ноября прошлого года в мексиканском штате Веракрус за неделю были убиты мэры двух городов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Журналист издания Diario de Nuevo Laredo убит в Мексике
Бандиты в Мексике расстреляли шесть человек

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017