Прямой эфир

Бандиты в Мексике расстреляли шесть человек

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть человек были расстреляны в мексиканском городе Текоман в штате Колима, сообщила в воскресенье местная генеральная прокуратура.

По данным следствия, люди собрались в воскресенье утром во дворе частного дома на завтрак, когда на место прибыла группа бандитов и открыла огонь на поражение.

Уточняется, что от полученных ранений пять человек скончались на месте, еще один пострадавший умер позднее в больнице. Также во время стрельбы были ранены два пожилых человека 92 и 60 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
При боестолкновении в Мексике погибли 12 человек
Неизвестные в Мексике застрелили начальника полиции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017