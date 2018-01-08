Бандиты в Мексике расстреляли шесть человек

Шесть человек были расстреляны в мексиканском городе Текоман в штате Колима, сообщила в воскресенье местная генеральная прокуратура.

По данным следствия, люди собрались в воскресенье утром во дворе частного дома на завтрак, когда на место прибыла группа бандитов и открыла огонь на поражение.

Уточняется, что от полученных ранений пять человек скончались на месте, еще один пострадавший умер позднее в больнице. Также во время стрельбы были ранены два пожилых человека 92 и 60 лет.