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Журналист издания Diario de Nuevo Laredo убит в Мексике

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Pedro Mera
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Журналист Карлос Домингес убит неизвестными в субботу в Мексике. Он работал в издании Diario de Nuevo Laredo в штате Тамаулипас. Как сообщает «РИА Новости», его убили в собственном автомобиле в центре Нуэво-Ларедо, рядом с журналистом находилась его дочь.

Расследование по факту убийства журналиста проводит Генпрокуратура Тамаулипаса.

В начале января сообщалось об убийстве журналиста одного из самых влиятельных и читаемых изданий Мексики — Universal. Хосе Херардо Мартинес получил огнестрельное ранение при попытке ограбления.

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