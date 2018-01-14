Журналист издания Diario de Nuevo Laredo убит в Мексике

Журналист Карлос Домингес убит неизвестными в субботу в Мексике. Он работал в издании Diario de Nuevo Laredo в штате Тамаулипас. Как сообщает «РИА Новости», его убили в собственном автомобиле в центре Нуэво-Ларедо, рядом с журналистом находилась его дочь.

Расследование по факту убийства журналиста проводит Генпрокуратура Тамаулипаса.

В начале января сообщалось об убийстве журналиста одного из самых влиятельных и читаемых изданий Мексики — Universal. Хосе Херардо Мартинес получил огнестрельное ранение при попытке ограбления.