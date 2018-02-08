Неизвестные открыли стрельбу на юге Осло

На юге норвежского Осло неизвестные открыли огонь, в ходе стрельбы был ранен мужчина в возрасте около 20 лет. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По данным столичного управления полиции, автомобиль, из которого стреляли нападавшие, объявлен в розыск. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь на месте, позже он был госпитализирован. Подробности инцидента не приводятся.

Отмечается, что стрельба была открыта в районе Хольмлиа, где около 50% жителей являются выходцами из иностранных государств.

5 февраля портал iz.ru писал о стрельбе у здания администрации президента Ирана в Тегеране. Злоумышленник был обезврежен и передан правоохранителям.