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План «Перехват» объявлен после стрельбы в ресторане в центре Москвы

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Полиция объявила план «Перехват» после стрельбы в ресторане на Малой Сухаревской площади в центре Москвы. Правоохранители разыскивают скрывшегося на автомобиле марки Maserati участника конфликта.

«После стрельбы в кафе на Малой Сухаревской площади объявлен план «Перехват». Скрывается водитель автомашины Maserati с номерами 888, который был участником конфликта и стрельбы в кафе», — приводит ТАСС слова своего источника в экстренных службах. 

Как отмечает агентство, автомобиль разыскивается по всем административным округам столицы. 

Как передавал портал iz.ru, в воскресенье мужчина открыл стрельбу в ресторане в центре Москвы, ранив охранника и посетителя заведения. Стрелок был задержан, а его соучастник скрылся. 

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