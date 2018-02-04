План «Перехват» объявлен после стрельбы в ресторане в центре Москвы

Полиция объявила план «Перехват» после стрельбы в ресторане на Малой Сухаревской площади в центре Москвы. Правоохранители разыскивают скрывшегося на автомобиле марки Maserati участника конфликта.

«После стрельбы в кафе на Малой Сухаревской площади объявлен план «Перехват». Скрывается водитель автомашины Maserati с номерами 888, который был участником конфликта и стрельбы в кафе», — приводит ТАСС слова своего источника в экстренных службах.

Как отмечает агентство, автомобиль разыскивается по всем административным округам столицы.

Как передавал портал iz.ru, в воскресенье мужчина открыл стрельбу в ресторане в центре Москвы, ранив охранника и посетителя заведения. Стрелок был задержан, а его соучастник скрылся.