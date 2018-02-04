Полиция Италии раскрыла подробности стрельбы по мигрантам в Мачерате

МВД Италии раскрыло подробности стрельбы по мигрантам в городе Мачерата.

По данным правоохранителей, 28-летний Лука Итани, который открыл огонь по людям 3 февраля, был связан с правыми экстремистскими движениями, сообщает итальянское агентство ANSA.

Gunman targets African migrants in Italy’s Macerata https://t.co/ApIhgixGl9 pic.twitter.com/IcIwwVHAWx — World News & Headlines, Top Stories Today (@WorldTopStorie) February 4, 2018

В полиции рассказали, что преступление на почве расовой ненависти мужчина готовил в течение нескольких месяцев.

В результате атаки ранения получили шесть человек, все они иностранцы.

В настоящее время нападавший задержан.

Инцидент со стрельбой произошел после убийства в Мачерате 18-летней итальянки. По данному делу был задержан выходец из Нигерии.