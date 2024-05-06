Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и до +11 градусов 6 мая

Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до +11 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 6 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +9 до +11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2.

В Московской области днем прогнозируют от +8 до +13 градусов, ночью похолодает до 0, местами прогнозируется дождь и мокрый снег.

Ожидается северный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Ранее, 5 мая, сообщалось, что в Москве в ночь на 6 мая ожидаются заморозки. Москвичей призвали соблюдать меры безопасности, автомобилистам необходимо внимательно следить за дорогой и не допускать аварий.

Накануне пресс-служба Гидрометцентра России сообщала, что в Москве и Подмосковье на ночь и утро 6 мая объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.

Ранее, 1 мая, синоптик Евгений Тишковец заявлял, что май в Москве начнется с похолодания, нормальная температура вернется в столицу в середине месяца. Он уточнил, что в столице в понедельник, 6 мая, возможен снег, на дорогах — гололедица. Температура ночью может опуститься ниже нуля, но днем воздух прогреется до +7...+9.