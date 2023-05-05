В Московском регионе распространили предупреждение о заморозках на утро 6 мая

В Москве и Подмосковье на ночь и утро субботы, 6 мая, объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра России в четверг, 4 мая.

«Заморозки. Период предупреждения — с 2:00 6 мая до 8:00 6 мая», — приводит сообщение специалистов агентство городских новостей «Москва».

В столице столбики термометров могут опуститься до –1 градуса, а по области — до –2 градусов.

Также «оранжевый» уровень опасности из-за заморозков будет действовать в столичном регионе утром пятницы, 5 мая.

Как отмечает сайт kp.ru, «оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий или нанесения ущерба.

Ранее, 4 мая, научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столичном регионе ожидается от –2 до –5 градусов ночью и холодная погода днем в субботу и воскресенье, 6 и 7 мая.