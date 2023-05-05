Вильфанд предупредил о снеге и заморозках в Москве в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о заморозках и мокром снеге в Москве в ближайшие выходные.

В беседе с ТАСС в четверг, 4 мая, специалист рассказал, что в регионе ожидаются морозы до –5 градусов и необычно холодная погода 6 и 7 мая. Кроме того, ожидается мокрый снег и установление временного снежного покрова.

В ночь на субботу, 6 мая, температура воздуха составит 0…+2 градуса, а в Новой Москве и Подмосковье столбики термометров опустятся до –2 градусов. Днем температура воздуха составит +5…+7 градусов. Ожидается также небольшой мокрый снег с дождем.

Температура ночью в воскресенье, 7 мая, составит от 0 до –2 градусов в Москве, а в Новой Москве и по области —до –5 градусов. Днем потеплеет до +7…+9 градусов, пишет НСН. Прогнозируется мокрый снег и просто снег, уточняет сайт kp.ru.

По словам Вильфанда, 7 мая в регионе есть вероятность установления небольшого временного снежного покрова, отмечает телеканал «360». Температурный фон в субботу и воскресенье в столичном регионе будет на 7–8 градусов ниже климатической нормы.

5 мая синоптик сообщил, что в Москве, Подмосковье и еще девяти областях объявили штормовое предупреждение с 5 по 9 мая из-за заморозков до –1…–6 градусов в ночные и утренние часы, отмечает телеканал «Звезда».

Сильное понижение температуры прогнозируется в Тверской, Смоленской, Калужской, Ярославской, Костромской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областях.

3 мая Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что в выходные и праздничные дни в Москве ожидается достаточно холодная погода с осадками, за исключением 9 мая, когда прогнозируется небольшое потепление. В выходные ночью и утром возможен мокрый снег, а в течение дня будет облачно, пишет RT.

2 мая Вильфанд сообщил, что в начале следующей недели температура в Москве повысится, но отрицательные аномалии погоды сохранятся. По его словам, уверенно можно говорить, что жаркой погоды не ожидается, просто 8 и 9 мая будет не на 5–6 градусов ниже нормы, а примерно на 3 градуса, пишет агентство городских новостей «Москва».

В тот же день синоптик сообщил, что рассказал, что тепло вернется в столицу не раньше середины мая.