«Оранжевый» уровень погодной опасности будет действовать утром 5 мая в Москве

В Московском регионе из-за заморозков в ночь на 5 мая будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Уточняется, что в столице ожидаются заморозки до –1 градуса, в области — до –2 градусов.

В Москве предупреждение объявлено с 03:00 до 07:00, в Подмосковье — с 03:00 до 08:00.

Накануне, 3 мая, метеоцентр «Фобос» призвал автовладельцев из Москвы и Подмосковья быть аккуратнее на дорогах из-за ухудшения погоды с 6 по 8 мая. Отмечается, что в связи с осадками и заморозками риск ДТП существенно увеличивается.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в выходные и праздничные дни в Москве ожидается достаточно холодная погода с осадками, за исключением 9 мая, когда прогнозируется небольшое потепление.

2 мая Вильфанд рассказал, что тепло вернется в столицу не раньше середины мая.