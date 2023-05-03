В Москве автовладельцев призвали к осторожности на дорогах в связи с заморозками
Автовладельцев из Москвы и Подмосковья призвали быть аккуратнее на дорогах из-за ухудшения погоды с 6 про 8 мая. Предупреждение 3 мая выпустил метеоцентр «Фобос».
Уточняется, что в связи с осадками и заморозками риск ДТП существенно увеличивается.
6 мая ожидаются осадки, понижение температуры до 5 градусов и сильный ветер, скорость которого достигнет 6 м/с. Днем может выпасть снег.
В воскресенье, 7 мая, интенсивность дождей значительно уменьшится, однако скорость ветра, напротив, может увеличиться до 9 м/с и даже 12–15 м/с в некоторых районах столицы и Подмосковья.
8 мая станет более «безопасным» по сравнению с выходными. На этот день прогнозируют только повышение температуры до 6–10 градусов.
Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в выходные и праздничные дни в Москве ожидается достаточно холодная погода с осадками, за исключением 9 мая, когда прогнозируется небольшое потепление.