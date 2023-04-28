От «Ливана» до Ирана: знакомые марки автомобилей возвращаются в Россию

Марка Livan, ранее известная как Lifan, начнет продажи в России уже в мае. Это не единственные гости из прошлого — к нам возвращается иранская марка IKCO. А вроде бы новый бренд SWM — осколок обанкротившегося китайского Brilliance. Смогут ли они в этот раз закрепиться на российском рынке и обеспечить клиентам качество и сервис на должном уровне — выясняли «Известия».

Отличие не только в букве

Кроссоверы Livan X3 Pro приедут в Россию в мае, первую партию доставят по железной дороге, рассказал генеральный директор Livan International Дэн Сяодань порталу «Китайские автомобили». По его словам, сертификация машины в России уже завершена.

Livan X3 Pro — типичный китайский кроссовер: звучное название, исключительно передний привод и полузависимая балка в задней подвеске. Под капотом — атмосферный мотор 1,5 л в паре с 5-ступенчатой механикой или вариатором. Если X3 Pro чем-то и выделяется, то размерами. Это один из самых компактных автомобилей в сегменте (4005×1760×1575 мм) и примерно соответствует ушедшему из России Renault Sandero Stepway.

Фото: Livan

В России автомобили Lifan завоевали популярность прежде всего благодаря доступной цене. X3 Pro в Китае стоит заметно дешевле схожих кроссоверов JAC, Geely и Chery. Поэтому вполне возможно, что и в пересчете на рубли он будет относительно дешев, хотя официальных цен пока не объявили.

Впрочем, в модельном ряду марки он такой один. Geely, приобретя остатки обанкротившегося Lifan, объединила их с собственным брендом Maple, назвала Livan и ориентировала на электромобили. Поэтому сборный модельный ряд новой марки почти полностью электрифицирован, причем самые новые модели позволяют быстро заменить опустошенную батарею на полностью заряженную.

Пока же Дэн Сяодань заявил, что компания сертифицирует в России седан и еще один кроссовер, а их продажи начнет уже во второй половине года.

Итальянский акцент

Название марки SWM вряд ли известно среднему российскому автолюбителю. Однако сборочным партнером в России выступил калининградский «Автотор», а дистрибутором стала ГК «Обухов».

У SWM — не только китайские, но и итальянские корни. Изначально под этой маркой производили мотоциклы. Позже ее возродила китайская Shineray Motorcycle и возобновила производство мототехники в Италии. В 2016 году к мотоциклам добавились автомобили, созданные в партнерстве с маркой Brilliance.

Brilliance обанкротилась несколько лет назад и запомнилась в России разве что неудачным копированием дизайна BMW и рекламой с двойником Леонардо Ди Каприо. SWM в подтверждение родословной украшала свои итальянскими триколорами и устраивала презентации новинок в Италии. Кроме того, активно зазывала иностранных специалистов. Она не добилась серьезных успехов в Китае, а после банкротства технологического партнера продолжает самостоятельно разрабатывать автомобили.

Фото: SWM

Модельный ряд вполне подходит для России — в основном бензиновые кроссоверы. Первоначально «Автотор» будет выпускать три модели, а, по сути, две — среднеразмерный кроссовер SWM G01 будет представлен как в обычном варианте, так и версии F с более спортивным дизайном. При этом техническая часть машин идентична — турбомотор 1,5 л (156 л.с.) с механикой или роботом, передний привод. Вторая модель G05 Pro более крупная (4750 мм) и объединяет черты кроссовера и минивэна. В Китае он оснащается либо тем же турбомотором 1,5 л либо 2-литровым атмосферным.

SWM G01 был представлен в 2018 году, а G05 Pro — в 2021-м, хотя стал развитием модели 2016 года. Будет «Автотор» выпускать и более свежий кроссовер SWM Tiger, но в электрическом варианте. Согласно данным drom.ru, его производство стартует к концу года.

Не те «китайцы»

Опрошенные «Известиями» эксперты говорят, что у новых и малоизвестных китайских марок есть шанс закрепиться в России.

— На рынке сейчас заметный дефицит автомобилей, поэтому новые игроки будут востребованы в краткосрочной перспективе. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от политики того или иного автопроизводителя в нашей стране, — заявил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев «Известиям».

Чтобы в дальнейшем удержаться на российском рынке, новым игрокам необходимы грамотная маркетинговая и рекламная политика, прозрачная сертификация своих моделей и открытые взаимоотношения с дилерами и клиентами, отметил эксперт.

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Xinhua/E]Nicolas Celaya

— Это уже не те «китайцы», что пытались зайти на российский рынок 15–20 лет назад. За это время они сделали огромный шаг вперед, заметно выросло качество автомобилей из КНР. Поэтому повторение прошлого неудачного опыта в России некоторых китайских брендов маловероятно , — полагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

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— Кроссоверы на нашем рынке были востребованы всегда, предпочтения клиентов в этом плане остаются прежними. Когда китайские бренды начинали приходить на российский рынок, они стремились в первую очередь осуществить поставки именно кроссоверов, — рассказал «Известиям» директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский

Дефицитные седаны

Вместе с тем Андрей Каменский отметил, что на рынке заметен дефицит седанов стоимостью около 1,5 млн рублей. Запасы автомобилей массового сегмента, которые были поставлены импортерами официально, на данный момент практически исчерпаны.

Фото: Iran Khodro