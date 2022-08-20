Со своей «Тарой»: в Россию едут иранские автомобили

Иранские автомобили могут появиться в России уже в этом году. Крупнейший автопроизводитель из исламской республики Iran Khodro (IKCO) планирует начать со своей самой современной легковой модели Tara, а позже планирует поставлять в нашу страну кроссоверы и даже коммерческую технику. Существуют планы по организации производства иранских автомобилей в России. Позволят ли наследники «Саманда» насытить российский рынок и сколько они могут стоить в рублях — выясняли «Известия».

И снова здравствуйте

«Российский рынок с его возможностями станет одним из наших ключевых», — рассказал журналистам директор промышленной группы Iran Khodro Мехди Хатиби. По его словам, экспорт первых машин начнется уже в этом году, сначала легковых, а потом и коммерческих.

«Автомобиль Tara скоро будет экспортирован в Россию и, согласно проведенным нами исследованиям, будет хорошо принят. В области экспорта коммерческих и большегрузных автомобилей с этой страной также заключены хорошие соглашения», — цитирует слова Хатиби издание automobilefarsi.com. Седан покажут в Москве на выставке запчастей и автокомпонентов MIMS Automobility Moscow, которая стартует 22 августа.

Иранский автопроизводитель присутствовал на российском рынке с 2006 по 2009 год с относительно недорогим седаном Samand. Впоследствии он неоднократно заявлял о возвращении, в том числе через организацию сборки в Белоруссии и Азербайджане (под маркой Khazar). Однако все попытки ограничились демонстрацией автомобилей на различных выставках.

Начнут с седана

В этот раз Iran Khodro (IKCO) делает ставку не на свою основную модель Dena, построенную на всё той же древней платформе Peugeot 405, что и Samand, а на седан Tara. Это самый современный, роскошный и безопасный автомобиль иранского производства. Например, только у него есть ESP.

Tara стала развитием седана Peugeot 301 — концерн PSA возобновил сотрудничество с Iran Khodro в 2016 году, когда санкции против исламской республики были ненадолго смягчены, и поделился платформой.

Со своей Тарой Автомобиль IKCO Tara Фото: commons.wikimedia.org/Saeed Sajjadi

В длину (4519 мм) Tara превосходит Lada Vesta, Kia Rio и Skoda Rapid, больше у иранского седана колесная база (2652 мм). Под капотом атмосферный мотор 1,6 (113 л.с. и 144 Нм), который работает либо с 6-ступенчатой «механикой» либо с 6-ступенчатым «автоматом». Машина способна разогнаться до 190 км/ч и расходует чуть больше 7 л бензина в среднем.

Tara неплохо оснащена — полностью дисковые тормоза, круиз-контроль, четыре подушки безопасности, мультимедийная система. В ноябре обещают добавить такие опции, как датчик открывания багажника «пинком» ноги под бампер, подогрев передних сидений, подлокотник на заднем ряду. В будущем седан получит новый 3-цилиндровый мотор местной разработки, «робот» вместо «автомата». А также обзаведется электрической версией. Пока же объем производства «Тары» невысок, а цены кусаются: при объявленном производителем ценнике в 418 млн риалов за автомобиль с «автоматом» в реальности его продают за 800–850 млн (1,16–1,23 млн рублей по актуальному курсу).

— Предлагать российским потребителям, уже привыкшим к современным автомобилям, устаревшие модели Samand не имеет смысла. Даже с учетом более низкой стоимости они вряд ли будут востребованы на нашем рынке, — считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Самый быстрый путь в могилу»

Кроме того, IKCO и второй по величине иранский автопроизводитель SAIPA в настоящее время переживают серьезную трансформацию, которая способна изменить представление о местном автопроме.

После выхода США из СВПД 8 мая 2018 года началось восстановление санкций, импорт автомобилей в Иран был прекращен, а местные автопроизводители остались без зарубежных партнеров и вынуждены были отложить обновление модельного ряда. Кроме того, из-за нехватки деталей, в том числе вызванной долгами автопроизводителей, стоянки оказались забиты некомплектной продукцией.

Со своей Тарой Фото: Getty Images/Kaveh Kazemi

Протекционизм со стороны государства, имевшего долю в Iran Khodro и SAIPA, привел к фактической монополизации рынка. При этом основу выпуска двух крупнейших местных автопроизводителей составляли откровенно устаревшие «Саманды», Peugeot 405 и SAIPA Pride — последнюю сами иранцы называли самым быстрым путем в могилу. Качество машин падало, а цены одновременно росли. В январе на магистрали, соединяющей Бехбахан и Рамхормуз произошло массовое ДТП с участием 60 автомобилей, в котором погибли пять человек и более 40 были ранены. Произошедшее вызвало критику иранского автопрома со стороны лидера исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи.

Восемь президентских директив

В марте к критике подключился президент Ирана аятолла Сейед Эбрагим Раиси, посетивший Iran Khodro с незапланированным визитом. Он назвал неприемлемым большое количество некомплектных автомобилей на складе и заявил, что, несмотря на масштабную государственную поддержку и инвестиции, отечественная автомобильная промышленность производит автомобили, которые не удовлетворяют общественным ожиданиям.

По итогам визита он издал восемь основных директив, направленных на проведение реформ в иранской автомобильной промышленности. В частности, он потребовал увеличить производство на 50%, выпустить по крайней мере одну бюджетную модель, заменить производство трех старых моделей новыми. А для повышения качества машин — передать технологии из иранской оборонной и космической отраслей. Он также издал распоряжение о снятии правовых и исполнительных барьеров на пути импорта автомобилей.

Не конкуренция, а кооперация

С иранскими автопроизводителями продолжили разговаривать языком ультиматумов. Например, SAIPA и Iran Khodro отвели 72 часа на то, чтобы они предоставили меджлису план по повышению качества, безопасности автомобилей, а также улучшению удовлетворенности покупателей.

Со своей Тарой Автомобиль SAIPA Sahin Фото: commons.wikimedia.org/Mehdi Marizad

В результате два крупнейших автопроизводителя создали альянс. Теперь на новом седане SAIPA Sahin будут использоваться двигатель и 6-ступенчатый «автомат» Iran Khodro. Далее сотрудничество будет расширяться, стороны будут совместно работать над электромобилями и совместно использовать зарубежные производственные площадки.

Жесткая критика дала свои результаты: количество некомплектных машин резко сократилось, снизились и претензии к качеству продукции. Iran Khodro представил целое семейство собственных трехцилиндровых двигателей объемом 1,3: самый маломощный «атмосферник» развивает 86 л.с. и 122 Нм, а самый мощный вариант с непосредственным впрыском и турбонаддувом —148 л.с. и 240 Нм. Совместно с компанией Iran Electronic Component Industries, аффилированной с министерством обороны, разработан электронный блок управления двигателем.

Наконец, министерство промышленности Ирана заявило, что в августе будет прекращено производство Iran Khodro Samand, а также SAIPA Tiba Basic и Saina. Одновременно две компании представят пять новых моделей, которые в том числе заменят снятые с производства.

Первый иранский кроссовер

Одна из знаковых новинок представлена в июле — первый иранский кроссовер Rira. У автомобиля вполне современная внешность с двухэтажной оптикой в стиле Hyundai Santa Fe. Внутри сдвоенные экраны приборки и мультимедиа, нефиксированный джойстик «автомата».

Представленная в качестве прототипа Rira подозрительно похожа на китайский кроссовер Haima 8S, крупноузловую сборку которого IKCO организует на заводе в Хорасане. Иранская новинка меньше: 4296×1768×1620 мм при колесной базе 2590 мм и построена на той же французской платформе IKP1, что и седан Tara.

Все машины получат модернизированный турбомотор EF7 (190 л.с.) в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо с «автоматом» с тем же количеством ступеней. Привод останется только передним, но и заявленный клиренс невелик — 158 мм. Оснащение непривычно богатое для местного рынка — полный комплект подушек безопасности, 17-дюймовые колеса, передние сиденья с подогревом, вентиляцией и кожаной обивкой.

Со своей Тарой Автомобиль Rira Фото: IKCO

Впрочем, в компании не скрывают, что у новинки, которую планируют начать выпускать в следующем году, серьезный экспортный потенциал.

Экспортные планы Iran Khodro амбициозные. По словам министра промышленности, рудников и торговли Ирана Сейеда Реза Фатеми Амина в 1404 году Солнечной Хиджры (начинается в марте 2025 года), около миллиона машин должно быть поставлено на экспорт, что составляет 30% от запланированного общего производства.

Цена популярности

У новых моделей из Ирана есть шансы и в России, если ценник окажется не слишком высоким, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

По его мнению, для успеха иранцам следует постараться не поднимать стоимость своего седана выше 1–1,2 млн рублей, а кроссовера — выше 1,5–1,7 млн рублей. В этом случае вероятность успеха Iran Khodro в нашей стране увеличивается многократно, даже несмотря на новизну бренда для покупателей, считает он. Более высокая стоимость автомобилей может отпугнуть потенциальных потребителей, полагает эксперт.

С учетом заметного дефицита автомобилей и трудностей с их поставкой в нашу страну из-за санкций появление любого нового игрока будет положительно воспринято российским авторынком, считает генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Иран достаточно давно находится под санкциями и заинтересован в новых рынках сбыта автомобилей, подчеркнул он.

Загрузить заводы

Бургазлиев считает, в нынешних условиях наиболее верным шагом будет организация производства иранских автомобилей на одном из простаивающих российских предприятий. Автозавод в Ижевске с современным оборудованием, позволяющим достаточно быстро наладить полноценный выпуск машин, был бы оптимальным вариантом для иранского автопроизводителя. Однако вряд ли «АвтоВАЗ», которому принадлежит эта производственная площадка, пойдет на сотрудничество с потенциальным конкурентом, полагает эксперт.

Со своей Тарой Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Ahmad Halabisaz

— Iran Khodro может организовать выпуск на мощностях ГАЗа, простаивающих после остановки производства Skoda и Volkswagen. Калининградский «Автотор», который также имеет незагруженные производственные мощности, тоже с радостью бы принял иранского автопроизводителя, — заявил «Известиям» Сергей Бургазлиев.

С учетом заявлений руководства Iran Khodro о возможном выводе на российский рынок не только легковых, но и легких коммерческих моделей для выпуска последних идеально подходит завод Sollers в Елабуге, где до недавнего времени собирались фургоны Ford Transit, отметил эксперт.

Ранее SAIPA, по сообщениям иранских СМИ, выразила заинтересованность в производстве автомобилей на мощностях «Соллерс» в Татарстане. К совместному российско-иранскому проекту хочет подключиться и Турция.