 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Литовский ж/д перевозчик заявил о возобновлении транзита в Калининград
Мир
Объем военной помощи Киеву со стороны США достиг $8,2 млрд
Мир
Глава МО Турции анонсировал встречу с Шойгу по продовольственной теме
Мир
В Белом доме не выявили новых случаев COVID-19 после заражения Байдена
Мир
Регулятор ЕС одобрил вакцину Imvanex для профилактики оспы обезьян
Мир
Генсек ООН назвал сделку по зерну важнейшим своим достижением
Происшествия
Опубликовано видео падения машины в ущелье в Дагестане
Мир
Состояние заболевшего COVID-19 Байдена улучшилось
Экономика
Набиуллина исключила необходимость системной капитализации банковской системы
Мир
IKEA приостановила онлайн-распродажу до конца выходных
Общество
План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 30%
/

Поднебесный вездеход: китайский пикап обходит российские ограничения

Тест-драйв Great Wall Poer
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ПДД запрещают водителям ряда пикапов ездить по некоторым улицам и двигаться по крайнему левому ряду на многополосных дорогах, поскольку формально такие машины считаются грузовиками. Почему владельцы китайского пикапа Great Wall Poer могут не переживать по поводу этих ограничений, выясняли «Известия» во время теста этого автомобиля.

Запреты не страшны

— Добрый день! Что же вы нарушаете? Знак не заметили или про «грузовой каркас» не слышали? Придется штраф вам выписать... — инспектор ГИБДД, остановивший Great Wall Poer, был настроен серьезно. Однако изучив документы на автомобиль, сконфуженно хмыкнул и с извинениями пожелал хорошей дороги.

Поднебесный вездеход
Полная масса Great Wall Poer — 2495 кг. «Весовые» ограничения ПДД для грузовиков на него не распространяются

Полная масса Great Wall Poer — 2495 кг. «Весовые» ограничения ПДД для грузовиков на него не распространяются

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Автоинспектора понять можно: под знак, запрещающий движение грузовых автомобилей, проехал здоровенный «грузовик», неудивительно, что он взмахнул жезлом... Откуда ему было знать, что официальная максимальная разрешенная масса «нарушителя» не дотягивает до «запретных» 2,5 т всего 5 кг. Именно из-за этого параметра пикапов их владельцы зачастую и получают штрафы.

С 2014 года в Москве действует так называемый «грузовой каркас»: на ряде городских улиц остановлены знаки «Движение запрещено», которые распространяется на грузовые автомобили с полной массой более 2,5 т. Несмотря на то что пикапы по сути мало чем отличается от полноразмерных внедорожников, официально они считаются грузовыми автомобилями — в свидетельстве о регистрации указана категория N1, а в графе «тип ТС» написано «грузовой бортовой». Поэтому ездить по улицам, на которых установлены такие знаки, им нельзя. За исключением случаев, когда водитель или пассажир проживает на этой улице или на ней расположено место выгрузки или погрузки. В противном случае автомобилисту грозит штраф в размере 5 тыс. рублей (ч. 7, ст. 12.16 КоАП РФ).

KK402815
В максимальной комплектации салон автомобиля щеголяет яркой обивкой из «экокожи»
В максимальной комплектации салон автомобиля щеголяет яркой обивкой из «экокожи»
Фото: Известия/Кристина Кормилицына
KK402702
Во отличие от многих других пикапов, Poer может похвастать приличными пространством на втором ряду сидений
Во отличие от многих других пикапов, Poer может похвастать приличными пространством на втором ряду сидений
Фото: Известия/Кристина Кормилицына
KK402783
Благодаря системе кругового обзора маневрирование на 5.5-метровом пикапе не вызывает трудностей
Благодаря системе кругового обзора маневрирование на 5.5-метровом пикапе не вызывает трудностей
Фото: Известия/Кристина Кормилицына
KK402830
Руль регулируется только по углу наклона: регулировки по вылету не предусмотрено
Руль регулируется только по углу наклона: регулировки по вылету не предусмотрено
Фото: Известия/Кристина Кормилицына
KK402656
Особо динамичным Poer не назовешь: до 100 км/ч пикап разгоняется за 16 секунд. Средний расход дизельного топлива — 9,5 л на 100 км
Особо динамичным Poer не назовешь: до 100 км/ч пикап разгоняется за 16 секунд. Средний расход дизельного топлива — 9,5 л на 100 км
Фото: Известия/Кристина Кормилицына

Кроме того, п. 9.4 ПДД запрещает водителям грузовых автомобилей полной массой более 2,5 т при движении по дорогам, имеющем три и более полос (МКАД, ТТК, Садовое кольцо, подавляющее большинство так называемых «вылетных» магистралей, занимать крайний левый ряд. Им разрешается выезжать на него только для перед поворотом налево или разворотом. В противном случае придется заплатить штраф в размере 1,5 тыс. рублей (п. 1 ст. 12.15 КоАП РФ). Чтобы владельцы Poer не сталкивались с этими ограничениями, Great Wall Motors специально занизил максимальную разрешенную массу этого пикапа.

Несмотря на внушительные размеры (длина без малого 5,5 м, из которых полтора приходятся на грузовую платформу), официальная грузоподъемность машины всего 375 кг. А к чему тогда тут мощная рама, массивный неразрезной задний мост, покоящийся на мощных пятилистовых рессорах? Еще во время официальной презентации машины представители Great Wall в приватной беседе намекали, что заявленная грузоподъемность Poer — достаточно условный показатель, а по факту этот пикап может «взять» гораздо больший вес.

Вместо «Кадиллака»: почему кроссоверы сейчас в цене
Тест-драйв обновленного Skoda Kodiaq

Устраняем последствия непогоды

Пронесшийся в Подмосковье ураган повалил немало толстенных берез и елей, которые заблокировали единственную дорогу с дачи, идущую через лес. Звонок в местное лесничество оптимизма не добавил: в лучшем случае бригада приедет только на следующий день. На другом конце провода недвусмысленно намекнули: неужели дрова не нужны? Это же бурелом, валежник, а его можно собирать без каких-то дополнительных согласований и разрешений.

Пара часов работы бензопилой и кузов Great Wall Poer полон чурбаков. На всю высоту бортов он защищен специальным покрытием, так что за царапины от сучков и веток можно не переживать. Откидной задний борт удерживается в открытом положении газовыми упорами и выдерживает до 150 кг — напиленные чурбаки можно складывать на него, а уже потом размещать их в кузове.

По ощущениям, в грузовой отсек Poer влезло не меньше полутонны дров. При этом несмотря на приличную нагрузку, пикап «присел на корму» буквально на сантиметр-другой. Готов поспорить, что пикап взял бы еще столько же, но пеньки уже и так лежали «с горкой».

Поднебесный вездеход
Штраф за по знак «Движение запрещено» может выписать только автоинспектор

Штраф за по знак «Движение запрещено» может выписать только автоинспектор

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По дороге к месту разгула стихии Great Wall Poer буквально вытряс всю душу. Мощные рессоры, рассчитанные на работу под нагрузкой, нещадно подкидывали пустой кузов на кочках. Порой казалось, что колеса задней оси пикапа вообще отрываются от земли. Причем пустую машину прилично трясет не только на грунтовке, но и на асфальтированной дороге: любой дефект дорожного полотна отдается весьма чувствительным пинком. О том, чтобы побыстрее проехать лежачего полицейского можно даже и не мечтать: есть вероятность набить шишку, ударившись головой о потолок. Пассажирам на заднем ряду не позавидуешь: на неровностях их буквально отрывает от сидений. Зато на втором ряду даже рослый человек не будет чувствовать себя стесненным: на Great Wall Poer сзади места заметно больше, чем на других похожих пикапах.

Умный «Макс»: что общего между кроссовером из Китая и смартфоном
Тест драйв Chery Tiggo 8 Pro Max — новый мотор и все четыре ведущих колеса

Деревянные чурбаки в кузове сделали Poer гораздо более комфортным. Там, где час назад пустой пикап скакал как баскетбольный мяч на площадке, теперь груженым едет плавно и степенно. Удивительно, но дополнительные полтонны практически не сказались на динамике машины: 150-сильный турбодизель объемом 2 л уверенно тянет потяжелевшую машину. Разве что восьмиступенчатый автомат переключает передачи на чуть более высоких оборотах.

Не спасует Great Wall Poer и на off-road: в арсенале пикапа 23-сантиметровый клиренс, автоматически подключаемый при помощи муфты Borg полный привод, понижающая передача, возможность форсировать брод глубиной до полуметра.

Необходимые мелочи и ложка дегтя

Система кругового обзора, которая предлагается в максимальной комплектации Great Wall Poer заслужила отдельной похвалы. Если на других автомобилях, подобная опция чаще всего воспринимается как забавная игрушка, то на здоровенном пикапе — это первая необходимость. Без нее маневрировать ночью в стесненных условиях на «грузовике» длиной 5,5 м и шириной почти 2 м было бы гораздо сложнее.

Благодаря четырем камерам, система выводит на экран мультимедиа вид «сверху» на машину и окружающие предметы. С учетом высокой «поясной линии» окон, это здорово помогает при маневрах на тесной парковке. Камеры включаются одновременно с переводом селектора АКПП в режим заднего хода. Они также активируются при движении вперед (на скорости до 20 км/ч) и одновременном включении указателя поворота. Это позволяет не цеплять бордюры задними колесами в поворотах.

Поднебесный вездеход
Официальная грузоподъемность Great Wall Poer — 375 кг. Фактически пикап может перевезти гораздо больше

Официальная грузоподъемность Great Wall Poer — 375 кг. Фактически пикап может перевезти гораздо больше

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов
Чье кунг-фу лучше: может ли премиум быть китайским
Тест-драйв обновленных кроссоверов Haval F7 и Exeed TXL

Еще забирая Poer с площадки дилера, я поймал себя на мысли, что его интерьер больше напоминает как-нибудь модный полноразмерный кроссовер, а не утилитарный пикап. Судите сами, цветной сенсорный дисплей мультмедиа, яркая рыжая обшивка салона, хромированные накладки на передние панели и вокруг дверных ручек.

При этом работающий в режиме Auto однозонный климат-контроль так и не смог охладить до приемлемого уровня раскаленный салон машины, стоявшей на солнцепеке. Пришлось принудительно выкручивать регулятор температуры на минимум, а интенсивность обдува — на максимум. Радующая глаз яркими цветами обшивка кресел из «экокожи», прилично «поджаривает» пятую точку и спину, а вентиляции сидений нет даже в списки опционального оборудования.

Цветной дисплей, хоть и обладает приличной графикой, но русскому языку не обучен и «общается» с водителем на смеси китайских иероглифов и латиницы. Неоднократные попытки подсоединить iPhone к мультимедиа при помощи системы CarPlay успехом так и не увенчались, при том что аналогичная система AndroidAuto моментально «увидела» смартфон Samsung. Невозможность регулировки руля по вылету так и не позволила удобно устроиться на водительском кресле. Признаться, не ожидаешь увидеть подобных досадных мелочей в автомобиле стоимостью без малого 4,2 млн рублей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022