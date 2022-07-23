Поднебесный вездеход: китайский пикап обходит российские ограничения

ПДД запрещают водителям ряда пикапов ездить по некоторым улицам и двигаться по крайнему левому ряду на многополосных дорогах, поскольку формально такие машины считаются грузовиками. Почему владельцы китайского пикапа Great Wall Poer могут не переживать по поводу этих ограничений, выясняли «Известия» во время теста этого автомобиля.

Запреты не страшны

— Добрый день! Что же вы нарушаете? Знак не заметили или про «грузовой каркас» не слышали? Придется штраф вам выписать... — инспектор ГИБДД, остановивший Great Wall Poer, был настроен серьезно. Однако изучив документы на автомобиль, сконфуженно хмыкнул и с извинениями пожелал хорошей дороги.

Поднебесный вездеход Полная масса Great Wall Poer — 2495 кг. «Весовые» ограничения ПДД для грузовиков на него не распространяются Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Автоинспектора понять можно: под знак, запрещающий движение грузовых автомобилей, проехал здоровенный «грузовик», неудивительно, что он взмахнул жезлом... Откуда ему было знать, что официальная максимальная разрешенная масса «нарушителя» не дотягивает до «запретных» 2,5 т всего 5 кг. Именно из-за этого параметра пикапов их владельцы зачастую и получают штрафы.

С 2014 года в Москве действует так называемый «грузовой каркас»: на ряде городских улиц остановлены знаки «Движение запрещено», которые распространяется на грузовые автомобили с полной массой более 2,5 т. Несмотря на то что пикапы по сути мало чем отличается от полноразмерных внедорожников, официально они считаются грузовыми автомобилями — в свидетельстве о регистрации указана категория N1, а в графе «тип ТС» написано «грузовой бортовой». Поэтому ездить по улицам, на которых установлены такие знаки, им нельзя. За исключением случаев, когда водитель или пассажир проживает на этой улице или на ней расположено место выгрузки или погрузки. В противном случае автомобилисту грозит штраф в размере 5 тыс. рублей (ч. 7, ст. 12.16 КоАП РФ).

KK402815 В максимальной комплектации салон автомобиля щеголяет яркой обивкой из «экокожи» Фото: Известия/Кристина Кормилицына KK402702 Во отличие от многих других пикапов, Poer может похвастать приличными пространством на втором ряду сидений Фото: Известия/Кристина Кормилицына KK402783 Благодаря системе кругового обзора маневрирование на 5.5-метровом пикапе не вызывает трудностей Фото: Известия/Кристина Кормилицына KK402830 Руль регулируется только по углу наклона: регулировки по вылету не предусмотрено Фото: Известия/Кристина Кормилицына KK402656 Особо динамичным Poer не назовешь: до 100 км/ч пикап разгоняется за 16 секунд. Средний расход дизельного топлива — 9,5 л на 100 км Фото: Известия/Кристина Кормилицына

Кроме того, п. 9.4 ПДД запрещает водителям грузовых автомобилей полной массой более 2,5 т при движении по дорогам, имеющем три и более полос (МКАД, ТТК, Садовое кольцо, подавляющее большинство так называемых «вылетных» магистралей, занимать крайний левый ряд. Им разрешается выезжать на него только для перед поворотом налево или разворотом. В противном случае придется заплатить штраф в размере 1,5 тыс. рублей (п. 1 ст. 12.15 КоАП РФ). Чтобы владельцы Poer не сталкивались с этими ограничениями, Great Wall Motors специально занизил максимальную разрешенную массу этого пикапа.

Несмотря на внушительные размеры (длина без малого 5,5 м, из которых полтора приходятся на грузовую платформу), официальная грузоподъемность машины всего 375 кг. А к чему тогда тут мощная рама, массивный неразрезной задний мост, покоящийся на мощных пятилистовых рессорах? Еще во время официальной презентации машины представители Great Wall в приватной беседе намекали, что заявленная грузоподъемность Poer — достаточно условный показатель, а по факту этот пикап может «взять» гораздо больший вес.

Устраняем последствия непогоды

Пронесшийся в Подмосковье ураган повалил немало толстенных берез и елей, которые заблокировали единственную дорогу с дачи, идущую через лес. Звонок в местное лесничество оптимизма не добавил: в лучшем случае бригада приедет только на следующий день. На другом конце провода недвусмысленно намекнули: неужели дрова не нужны? Это же бурелом, валежник, а его можно собирать без каких-то дополнительных согласований и разрешений.

Пара часов работы бензопилой и кузов Great Wall Poer полон чурбаков. На всю высоту бортов он защищен специальным покрытием, так что за царапины от сучков и веток можно не переживать. Откидной задний борт удерживается в открытом положении газовыми упорами и выдерживает до 150 кг — напиленные чурбаки можно складывать на него, а уже потом размещать их в кузове.

По ощущениям, в грузовой отсек Poer влезло не меньше полутонны дров. При этом несмотря на приличную нагрузку, пикап «присел на корму» буквально на сантиметр-другой. Готов поспорить, что пикап взял бы еще столько же, но пеньки уже и так лежали «с горкой».

Поднебесный вездеход Штраф за по знак «Движение запрещено» может выписать только автоинспектор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По дороге к месту разгула стихии Great Wall Poer буквально вытряс всю душу. Мощные рессоры, рассчитанные на работу под нагрузкой, нещадно подкидывали пустой кузов на кочках. Порой казалось, что колеса задней оси пикапа вообще отрываются от земли. Причем пустую машину прилично трясет не только на грунтовке, но и на асфальтированной дороге: любой дефект дорожного полотна отдается весьма чувствительным пинком. О том, чтобы побыстрее проехать лежачего полицейского можно даже и не мечтать: есть вероятность набить шишку, ударившись головой о потолок. Пассажирам на заднем ряду не позавидуешь: на неровностях их буквально отрывает от сидений. Зато на втором ряду даже рослый человек не будет чувствовать себя стесненным: на Great Wall Poer сзади места заметно больше, чем на других похожих пикапах.

Деревянные чурбаки в кузове сделали Poer гораздо более комфортным. Там, где час назад пустой пикап скакал как баскетбольный мяч на площадке, теперь груженым едет плавно и степенно. Удивительно, но дополнительные полтонны практически не сказались на динамике машины: 150-сильный турбодизель объемом 2 л уверенно тянет потяжелевшую машину. Разве что восьмиступенчатый автомат переключает передачи на чуть более высоких оборотах.

Не спасует Great Wall Poer и на off-road: в арсенале пикапа 23-сантиметровый клиренс, автоматически подключаемый при помощи муфты Borg полный привод, понижающая передача, возможность форсировать брод глубиной до полуметра.

Необходимые мелочи и ложка дегтя

Система кругового обзора, которая предлагается в максимальной комплектации Great Wall Poer заслужила отдельной похвалы. Если на других автомобилях, подобная опция чаще всего воспринимается как забавная игрушка, то на здоровенном пикапе — это первая необходимость. Без нее маневрировать ночью в стесненных условиях на «грузовике» длиной 5,5 м и шириной почти 2 м было бы гораздо сложнее.

Благодаря четырем камерам, система выводит на экран мультимедиа вид «сверху» на машину и окружающие предметы. С учетом высокой «поясной линии» окон, это здорово помогает при маневрах на тесной парковке. Камеры включаются одновременно с переводом селектора АКПП в режим заднего хода. Они также активируются при движении вперед (на скорости до 20 км/ч) и одновременном включении указателя поворота. Это позволяет не цеплять бордюры задними колесами в поворотах.

Поднебесный вездеход Официальная грузоподъемность Great Wall Poer — 375 кг. Фактически пикап может перевезти гораздо больше Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

Еще забирая Poer с площадки дилера, я поймал себя на мысли, что его интерьер больше напоминает как-нибудь модный полноразмерный кроссовер, а не утилитарный пикап. Судите сами, цветной сенсорный дисплей мультмедиа, яркая рыжая обшивка салона, хромированные накладки на передние панели и вокруг дверных ручек.

При этом работающий в режиме Auto однозонный климат-контроль так и не смог охладить до приемлемого уровня раскаленный салон машины, стоявшей на солнцепеке. Пришлось принудительно выкручивать регулятор температуры на минимум, а интенсивность обдува — на максимум. Радующая глаз яркими цветами обшивка кресел из «экокожи», прилично «поджаривает» пятую точку и спину, а вентиляции сидений нет даже в списки опционального оборудования.

Цветной дисплей, хоть и обладает приличной графикой, но русскому языку не обучен и «общается» с водителем на смеси китайских иероглифов и латиницы. Неоднократные попытки подсоединить iPhone к мультимедиа при помощи системы CarPlay успехом так и не увенчались, при том что аналогичная система AndroidAuto моментально «увидела» смартфон Samsung. Невозможность регулировки руля по вылету так и не позволила удобно устроиться на водительском кресле. Признаться, не ожидаешь увидеть подобных досадных мелочей в автомобиле стоимостью без малого 4,2 млн рублей.