Умный «Макс»: что общего между кроссовером из Китая и смартфоном

Китайский кроссовер Tiggo 8 помимо приставки Pro обзавелся еще одной — Max c более мощным мотором и наконец полным приводом. Так ли нужно это богатство семейному автомобилю и стоит ли за него переплачивать? За ответами на эти вопросы корреспондент «Известий» отправился к бархану « Большой брат ».

Сравнение китайских смартфонов с автомобилями из Китая сложно назвать оригинальным , но их стратегия завоевания рынка похожа. Сперва они предлагают те же функции, что и конкуренты из Кореи и Японии, но по низкой цене. И вот покупатель забывает, что такое Samsung, Sony, Hyundai, Nissan и не без удовольствия разучивает новые имена.

А потом, чтобы не дать ему опомниться, китайцы выбрасывают на рынок все новые модификации с приставками Plus, Pro, Max, у которых больше производительность, больше функций и, естественно, выше цена. Только вчера у тебя был флагман, а сегодня он уступает модели из средней линейки.

Смена имени

Chery руководствуется тем же «смартфонным» сценарием. Не прошло и трех лет с дебюта Tiggo 8, самого большого кроссовера китайской марки, как появился Tiggo 8 Plus с другим дизайном и более богатым оснащением, причем обе модели до сих пор выпускают параллельно. В прошлом году в Китае был представлен Tiggo 8 Plus Kunpeng Edition с 2-литровым мотором и полным приводом.

Умный Макс Габариты Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max не отличаются: 4722×1860×1705 мм. Колесная база — 2710 мм Фото: Chery

В России автомобили Chery дебютируют с опозданием, и в итоге новинки слились в один непрекращающийся калейдоскоп. «Восьмерку с плюсом» для российского рынка переименовали в Tiggo 8 Pro, а полноприводный вариант назвали Tiggo 8 Pro Max. Похоже на название очередной новой модели смартфона, не правда ли?

Неизвестный китайский завод самоклеящихся букв и цифр сделал благодаря новой модели Chery месячный план: помимо приставки Max на багажной двери есть надпись AWD, чтобы ни у кого не возникло сомнений в полноприводности кроссовера, и, кроме того, загадочный индекс 390T, который, как выяснилось, обозначает крутящий момент. Информация лишняя: так версии для российского рынка отдачу силового агрегата изменили.

Патрубки и дисплеи

Наконец, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что это именно Tiggo 8 Pro Max, кросcоверу добавили новую, более крупную решетку с массивной рамкой в стиле Audi и четыре выхлопных патрубка сзади. Сейчас многие марки прячут систему выпуска, придумывая вместо нее бутафорию. Chery, подобно какому-нибудь производителю спорткаров, выставляет все четыре трубы напоказ.

CTE_50 В «базе» фары светодиодные, в топовой комплектации дальний свет переключается автоматически Фото: Chery CTE_55 Вся оптика — светодиодная Фото: Chery CTE_54 Надписей на багажной двери многовато Фото: Chery CTE_55 (1) Этот шильдик показывает крутящий момент, но в версии для китайского рынка Фото: Chery

Главное изменение в интерьере — срощенные приборный и мультимедийный дисплеи, как у кроссоверов премиальной линейки Exeed. Передние сиденья теперь с вентиляцией и удлиненной подушкой, причем на Tiggo 8 Pro кресла остались те же, так что крупным водителям комфортнее будет в «Максе». Учитесь, как надо продавать автомобили.

Сэкономили на спинках

Жаль, что при обновлении не были исправлены очевидные недостатки. Салонное зеркало слишком выпуклое и, кажется, способно спровоцировать вывих глаза. В него можно разглядеть всех пассажиров и с трудом едущие сзади автомобили. У сидений по-прежнему греется только подушка, а спинки остаются холодными.

Обзорность спасают круговые камеры, дающие 3D-картинку, причем кузов виртуальной машины можно сделать прозрачным. Подогрев сидений при +25 в Астрахани не актуален. Новый профиль кресла действительно неплох, еще бы обивка была хотя бы частично натуральной: в жару на экокоже потеешь. Появившаяся вентиляция подушки ситуацию не спасает: напор воздуха слабоват.

Умный Макс Отделка сидений уже в базе — из экокожи. В начальной комплектации салон черный, в топовой — коричневый Фото: Chery

У продвинутого голосового управления проблемы с пониманием русского языка. Зато акустика теперь Sony, тогда как прежде ставили Panasonic. Звук стал на порядок лучше.

Семья — от слова «семь»

«Восьмерку» часто выбирают в качестве семейного автомобиля, прежде всего за третий ряд сидений уже в базе, тогда как у конкурентов это дорогостоящая опция. Узкий лаз только с одной стороны сразу отбивает желание попасть на галерку. В то же время, если потеснить пассажиров второго ряда и сдвинуть их диван вперед, двое взрослых поместятся там с относительным комфортом. Главное ограничение — по росту. В теории у самого заднего ряда регулируется наклон спинок, на практике рослый пассажир упрется головой в жесткую накладку дверного проема.

CTI_02 (1) Главное отличие интерьера Tiggo 8 Pro Max — срощенные дисплеи Фото: Chery CTI_04 Цифровая приборная панель предлагает несколько вариантов оформления. В том числе — с классическими циферблатами Фото: Chery CTI_11 Ездовых режимов шесть, три дорожных и три внедорожных. Через тачскрин настраиваются даже фары Фото: Chery CTI_14 Мультимедийная система поддерживает интеграцию со смартфонами Фото: Chery CTI_19 Продвинутая система кругового обзора здорово облегчает маневрирование Фото: Chery CTI_25 Режимы трансмиссии меняются одним кликом, а не двумя, как на автомобилях Exeed Фото: Chery CTI_27 На третий ряд можно посадить взрослых, но потолок низковат Фото: Chery CTI_34 Объем багажника в 7-местном варианте всего 193 л, в двухместном он вырастает до 2101 литра Фото: Chery

На втором ряду места с запасом. Кроме того, есть клавиши для сдвигания переднего правого сиденья, традиционные для китайских и корейских машин. Вроде бы есть отдельный блок климата, но здесь разработчики машины снова сэкономили себе во вред. Отдельно интенсивность обдува регулировать со второго ряда нельзя, он будет меняться и для передних пассажиров.

Если в машине всего пять человек, высвобождается солидный погрузочный объем. Вместительный багажник для семейного автомобиля не менее важен. А нужны ли ему более мощный мотор и полный привод?

Стоит ли верить цифрам?

С одной стороны, Chery действует по смартфонной логике — самая дорогая модель в линейке должна предлагать всё и сразу. Если задуматься, так уж нужны вам в жизни четыре камеры вместо двух или еще более мощный процессор? С неполной загрузкой и в обычных условиях Tiggo 8 Pro хватает и турбомотора 1,6. Несмотря на скромный объем, автомобиль довольно резвый.

Умный Макс Заявленный клиренс — 190 мм Фото: Chery

С другой стороны, отправились вы путешествовать всей семьей, например по окрестностям Астрахани. Сами себе турагентство, как и многие автовладельцы сейчас. С двумя литрами под капотом обгоны даются куда увереннее. Силовой агрегат разработки австрийской AVL уже известен в России по премиальному Exeed VX, но для Tiggo 8 Pro Max его отдачу искусственно ограничили до 197 л.с. и 375 Нм. Флагман должен быть мощнее — непреложный закон и мира автомобилей, и мира смартфонов.

Тем не менее заявленная динамика Tiggo 8 Pro Max такая же, как и у Exeed VX: 8,5 с до сотни и максимальные 195 км/час. Кажется, китайцы проявили ненужную скромность, да и, если не смотреть в цифры, «Макс» производит впечатление куда более динамичного автомобиля, чем VX. Во-первых, он легче. Во-вторых, 7-ступенчатый «робот» здесь настроен лучше. Chery в презентации отводит целый лист под логотипы именитых компаний, чьи компоненты использует, но коробка здесь SAGW — Шанхайского завода автомобильных трансмиссий. В Chery говорят, что этот тот же самый «робот» Getrag, только местной сборки и с новой прошивкой. При нажатии на газ он чуть медлит, но потом отыгрывает упущенное. Настройки почти идеальные, можно придраться разве что к постороннему гулу при сбросе газа и медленному включению передач в ручном режиме.

Умный Макс Разгон с места до «сотни» занимает 8,5 секунды. Максимальная скорость — 195 км/ч. Единственный размер колес — 18 дюймов, но в Китае предлагаются 19-дюймовые

Фото: Chery

Плотное шасси и уверенные тормоза как раз позволяют ехать быстро, так что с появлением более мощного мотора Tiggo 8 Pro только выиграл. При этом настройки подвески все равно оставили двойственные впечатления: она ощутимо транслирует на кузов дорожную мелочь и в то же время допускает раскачку.

Полный вперед

Полный привод — особый пункт для Chery. Он появился еще на самом первом Tiggo в незапамятные времена, но в итоге доставил марке и владельцам проблем. Поэтому до появления модели с приставкой Max все кроссоверы Chery были переднеприводными.

ВИДЕО

Большому автомобилю полный привод не помешает: и из сугроба поможет выбраться, и к какой-нибудь региональной достопримечательности съехать, тем более что у Tiggo 8 Pro Max появилось несколько внедорожных режимов, с амый экстремальный из которых, под названием 4×4, позволяет вполне уверенно штурмовать песчаные подъемы у бархана «Большой брат», пугая местных ящериц.

Вроде бы заявленный клиренс — 190 мм, и в то же время внедорожная подготовка кроссовера обманчива. Подвеска неплохо справляется со средними ямами, но на плохой дороге сдается. Бамперы не отличаются прочностью, и есть риск повредить деталь обвеса или вывести из строя радар, на который завязаны адаптивный круиз-контроль и электронные ассистенты.

Защита двигателя внушительна только на вид — пластиковую «лыжу» легко оторвать. Так что лучше сразу, при покупке, установить металлическую броню, которая закроет не только картер, но и низко висящий масляный фильтр. Система выпуска тоже расположена низковато. Наконец, после барахтаний пощады просит «робот» и выдает предупреждение о перегреве.

Умный Макс Вывешенное колесо не останавливает полноприводный кроссовер. Кузов жесткий, проем пятой двери не перекашивается. Фото: Chery

Приставка Max может вселить ненужную уверенность. Владелец полноприводной машины поедет туда, куда с передним приводом никогда не сунется, а вот вернется ли обратно и в полном порядке — это вопрос.

Рублевая прибавка

У китайских марок есть именитые поставщики, есть иностранные инженеры, но собрать из этого пазла автомобиль без странностей пока еще не вышло. Отчасти от недостатка опыта, отчасти из-за желания проявить оригинальность или сэкономить, как со злополучным подогревом сидений. И все же в Tiggo 8 Pro Max этих странностей на удивление мало, и они вполне поправимы при очередном рестайлинге. Более того, кроссовер получился интереснее машин под флагманским брендом Exeed. Такая ситуация часто случается и в мире смартфонов.

Умный Макс Кроссовер должен расходовать 10,4 л на 100 км. В городе — 7,3 л, а в среднем выходит 8,5 л на «сотню». В реальности аппетит побольше Фото: Chery

Тем, кто по разным причинам ищет замену автомобилям из Европы, Японии или Кореи, должен понравится яркий, хорошо упакованный автомобиль. Но если слова «китайский» и «качественный» можно поставить рядом, то со словами «китайский» и «дорогой» — пока проблема.