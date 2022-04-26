Смена приоритетов: россияне передумали продавать и покупать автомобили

Часть автовладельцев, которые собирались продавать машину, отказались от своих планов. Те, кто задумывался о покупке автомобиля, решили совершить ее позднее либо присматривают более доступную модель. В ходе социологического опроса выяснилось, что многие автомобилисты боятся подорожания запчастей и топлива. Насколько оправданы эти опасения — выясняли «Известия».

Поменяли планы

Почти каждый пятый автовладелец, планировавший продать свою машину, решил пока повременить. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Авито Авто» среди российских автомобилистов. Продавать машину передумали 16% опрошенных. От покупки автомобиля (как нового, так и подержанного) отказались 35% респондентов, ранее планировавших приобрести машину.

У тех, кто всё же не передумал покупать автомобиль, серьезно изменились приоритеты. Так, 39% потенциальных покупателей теперь рассматривают более бюджетные модели. Еще 43% опрошенных не планируют приобретать другую модель машины, однако в случае покупки возьмут автомобиль в менее оснащенной комплектации.

Смена приоритетов1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Порядка 37% респондентов изначально собирались приобретать новый автомобиль, но теперь планируют приобрести машину на вторичном рынке. Причем в городах-миллионниках доля таких людей выше: в мегаполисах покупать подержанную машину вместо новой намерены 45% опрошенных.

У многих изменились планы и по способу оплаты покупки. 41% респондентов заявили, что для приобретения автомобиля не будут оформлять кредит, хотя ранее рассматривали такую возможность. При этом 27% респондентов, напротив, собираются покупать машину с использованием заемных средств, хотя ранее рассчитывали на собственные сбережения.

Автомобиль стал роскошью

Из-за значительного повышения цен как на новые, так и на подержанные машины в последние пару месяцев приобретение автомобиля стало не по карману некоторым потенциальным покупателям, указывают эксперты. Снижению спроса на машины способствовал и скачок процентных ставок по автокредитам, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

— Цены на автомобили выросли очень резко. Неудивительно, что часть людей отказалась от их покупки. Тем, кто всё же решил купить машину, приходится идти на компромиссы: брать модель классом ниже, менее оснащенную, покупать подержанный автомобиль вместо нового. Взлетевшие процентные ставки вынуждают покупателей отказываться от кредита и выбирать машину, исходя из имеющихся на руках средств, — рассказал «Известиям» Бургазлиев.

Смена приоритетов2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Отказ от первоначальных планов по продаже машины он также объясняет ростом цен. По его словам, некоторые автовладельцы, которые рассчитывали продать старую машину и взять более новую с доплатой, поняли, что не смогут это сделать в нынешних условиях, и решили продолжить ездить на своей машине. При этом на вторичном рынке уже стала заметна тенденция к снижению стоимости автомобилей, отметил эксперт.

— Пик роста пришелся на март – начало апреля. Сейчас цены постепенно пошли вниз. Вторичный рынок более гибкий. С учетом нынешней ситуации мы, безусловно, увидим падение продаж и автомобилей с пробегом. Однако оно будет не таким значительным, как по новым моделям, — подчеркнул Бургазлиев.

С ним согласен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его словам, подскочившая стоимость автомобилей отпугнула многих покупателей.

— Сейчас на вторичном рынке постепенно приходит отрезвление: продавцы стали понимать, что с такими ценами они рискуют остаться без клиентов и вынуждены идти на компромиссы, — отметил он.

Что будет с запчастями

По результатам исследования «Авито Авто», более 70% респондентов опасаются дельнейшего повышения стоимости запчастей на машины и подорожания обслуживания автомобилей. Мнения специалистов насчет обоснованности этих опасений разошлись.

Смена приоритетов3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По словам Сергея Бургазлиева, укрепление курса рубля, а также «зеленый свет» параллельному импорту запчастей и комплектующих должны привести к стабилизации ситуации на рынке.

— По некоторым позициям стоимость уже несколько снизилась по сравнению с пиковыми значениями. Скорее всего, к началу лета ситуация с запчастями более-менее стабилизируется, — прогнозирует эксперт.

По его словам, основной проблемой сейчас является нарушение логистических цепочек, поиск и налаживание альтернативных каналов поставки деталей для автомобилей в нашу страну.

Иной точки зрения придерживается вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его мнению, в нынешней ситуации курс рубля мало влияет на стоимость запчастей, а одобренный Минпромторгом перечень деталей для параллельного импорта слишком мал и не окажет существенного влияния на насыщение рынка автокомплектующих и цены на них.

Смена приоритетов4 Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte/dpa

— Сейчас ценообразование на автомобильные запчасти, особенно на оригинальные, носит скорее спекулятивный характер. В настоящее время речь идет фактически об их перепродаже с приличной накруткой дилерами, которые выкупили их с центральных складов. Список деталей для параллельного импорта откровенно сырой: в нем крайней мало наименований, — заявил Хайцеэр «Известиям».

Он отметил, что стоимость запчастей после их резкого подорожания в конце февраля – начале марта пока держится примерно на одном уровне. Однако при дальнейшем усилении санкционного давления и возможном ужесточении контроля за поставками через третьи страны цены на комплектующие могут вновь поползти вверх.

За бензин можно не беспокоиться

Опасения водителей насчет возможного подорожания топлива эксперты считают напрасными. По данным «Авито Авто», эта перспектива волнует 52% автовладельцев. По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, в данный момент предпосылок для роста цен на моторное топливо нет. Более того, стоимость бензина даже снизилась.

Смена приоритетов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— На бирже в Санкт-Петербурге оптовые цены на бензин, по сравнению с пиковыми значениям зимы, снизились почти на треть: с примерно 58 тыс. до 39,5 тыс. рублей за тонну 92 и с 60 тыс. до 43,5 тыс. рублей за тонну 95. В рознице снижение цен пока не столь заметно: стоимость бензина на АЗС снизилась пока на 10 копеек за литр, — отметил эксперт в беседе с «Известиями». По его прогнозу, при сохранении текущей обстановки литр бензина в рознице до конца года может подешеветь на 1–1,5 рубля.