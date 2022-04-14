Воплотить в детали: запчасти попали в «идеальный шторм»

Российский рынок столкнулся с дефицитом запчастей и ростом цен на них. На ситуацию влияют не только курс рубля, сложности с логистикой, глобальный дефицит контейнеров и полупроводников и антироссийские санкции. Сколько времени потребуется, чтобы насытить рынок, и позволит ли параллельный импорт снизить цены на запчасти — выясняли «Известия».

В феврале российский рынок автозапчастей, столкнувшись с дефицитом и завышенными ценами, попал в «идеальный шторм». Спустя месяц авторитейлу удалось выстроить новые логистические цепочки, рассказывает технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов, ценники в онлайн-магазинах даже пошли вниз. При этом ситуация все равно остается сложной, признают эксперты.

Смели с полок

С конца февраля подобно гречке и сахару, в автомагазинах начали скупать имеющиеся в наличии запчасти. Общий объем обращений в один только маркетплейс Autodoc вырос в три раза. Это, во-первых, связывают с тем, что сети официальных дилеров начали испытывать трудности с получением оригинальных запчастей в связи с логистическими сложностями. В ГК «АвтоDOM» подтвердили «Известиям», что сейчас дилеры сформировали резерв комплектующих, которого достаточно, чтобы в ближайшее время удовлетворить спрос со стороны потребителей.

Во-вторых, ряд автопроизводителей приостановил свой бизнес в России. Владельцы машин этих марок стараются через интернет найти аналоги оригинальным деталям. В-третьих, автомобилисты на фоне всеобщего подорожания стремятся заранее сделать техническое обслуживание, опасаясь роста цен и усиления дефицита.

«В конце февраля-начале марта было много клиентов, которые приходили в магазины и покупали на долгие годы вперед. Были те, кто сразу выгребал 10–15 л масла», — рассказал автоэксперт Роман Гуляев.

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Какие автозапчасти в дефиците

В краткосрочной перспективе рынок ждут локальные дефициты, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Из-за этого встают не только сборочные конвейеры, но и автосервисы. Есть сложности и с ремонтом автомобилей по ОСАГО, из-за чего страховщики предлагают использовать б/у комплектующие.

Прежде всего в дефиците оказались оригинальные запчасти: в начале года их доля оценивалась в 30%. Поставки многих компонентов временно приостановлены, а часть, например детали и расходники для дорогих автомобилей, попала под антироссийские санкции. Ситуация со многими неоригинальными запчастями лучше, рассказывает маркетолог компании Auto3N Марина Белоглядова:

— На расходники, свечи, тормозные колодки, щетки и несложные детали дефицита нет. Даже если запчасти премиум-брендов сложно найти, то всевозможные аналоги и в среднем ценовом сегменте, и в дешевом есть в наличии. Китайские, корейские, малайзийские производители подняли головы, у них рост спроса и заказов, — отмечает эксперт.

Аналоги оригинальных запчастей необязательно худшего качества, утверждает Белоглядова.

— У тех же ведущих европейских брендов нет разделения: эта линия идет на конвейер, а эта на вторичку. Линия одна и та же, просто все упаковано в разные коробки. Деталь того же производителя может стоить в три раза меньше, — добавляет она.

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В то же время, по мнению Белоглядовой, рост цен и снижение покупательской способности приведут к тому, что многие автомобилисты перейдут от запчастей премиум-брендов в средний и низший ценовые сегменты.

Еще одна дефицитная позиция — моторное масло, отмечает Роман Гуляев.

— Из топ-3 игроков двое ушли, а один очень сильно сократил присутствие. Еще одна проблема — прекращены поставки присадок на российские заводы, производящие масло. Результат — дефицит по будущим поставкам и рост цен более чем в два раза. Кроме того, активизировались подделки, — уточнил специалист.

Самая непростая ситуация, по словам Гуляева, сложилась с запчастями для грузовиков: большинство считается деталями двойного назначения, а потому их поставки прекращены.

Насколько выросли цены на автозапчасти

Дефицит ожидаемо привел к росту цен на запчасти. По данным маркетплейса « ПЭК:MALL » , за месяц их стоимость в России увеличилась на 15–100% в зависимости от категории. Автомобильные шины подорожали на 40–80%.

Директор и сооснователь международной сети автосервисов Fit Service Данил Соловьев приводит другие цифры: стоимость запасных частей выросла уже в среднем на 60–70% по основным группам товаров.

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— В стоимости запасной части есть несколько составляющих. Первая — это цена производителя в валюте. Мало того что на конечную стоимость влияет курс, но и сама цена сейчас выросла у производителей на 15–20%. Все дело в том, что подорожали сырье на мировом рынке и, конечно же, сам метал. Вторая — это выросшие транспортные расходы. Те европейские производители, которые еще делают отгрузки запчастей, отправляют фуры через Турцию, а оттуда они идут в Грузию. Все это очень сложные и длинные маршруты, которые серьезно увеличивают логистические затраты. От азиатских производителей все запчасти идут морем, а стоимость контейнерных перевозок сейчас выросла в 10 раз, а в некоторых случаях и в 30 раз, — рассказал Данил Соловьев.

Когда закончится дефицит автозапчастей

В настоящее время рынок ищет новых поставщиков, в том числе из Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам Антона Шапарина, все эти проблемы будут преодолеваться в течение пары месяцев путем проб и ошибок. Роман Гуляев в свою очередь предположил, что цепочки поставок будут замещаться по отдельным позициям примерно три-четыре месяца, по расходникам — быстрее.

В случае дальнейшего бойкота российского авторынка западными компаниями доля оригинальных запчастей в РФ будет и далее сокращаться. В более выгодном положении оказываются производители из стран, которые не присоединились к санкциям.

— В первую очередь ими являются независимые корейские производители запчастей, которые готовы наращивать свое присутствие в освобождающихся нишах на российском рынке. Одновременно стоит напомнить, что ряд отечественных компаний размещает выпуск своих наиболее распространенных запчастей и расходных материалов на азиатских производствах под своими брендами, — рассказал президент маркетплейса Autodoc Владислав Соловьев.

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Возможен ли параллельный импорт запчастей

Определенные ожидания эксперты и игроки рынка связывают с параллельным импортом. Ранее Минпромторг предложил точечный подход: легализовать ввоз оригинальных запчастей по альтернативным каналам только для тех брендов, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России. В этом случае параллельные поставки способны ликвидировать дефицит и снизить цены на рынке.

— Скажем, в некоторых странах Ближнего Востока цены на оригинальные запчасти для японских автомобилей могут быть на 50–100% ниже, чем в России. Правда, стоит принять во внимание тот факт, что цены на логистику растут, и таким образом стоимость доставки по новым правилам оригинальных запчастей также будет увеличиваться, — отметил Владислав Соловьев.

Обратная сторона — в страну может хлынуть поток контрафакта. Здесь, по словам Соловьева главную роль будет играть добросовестность импортера.