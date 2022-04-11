Прямой эфир
Экономика
Россия обратится в суды в случае объявления ей дефолта
Экономика
В Минэке спрогнозировали срок возвращения экономики к уровню 2021 года
Общество
Вильфанд предупредил о сильных дождях в Москве в ближайшие два дня
Армия
Военные РФ и ДНР эвакуировали 47 человек с заблокированных в порту Мариуполя кораблей
Мир
Во Франции назвали признание Россией ДНР и ЛНР провалом санкционной политики Запада
Мир
Макрон лидировал на выборах во Франции по итогам подсчета 95% голосов
Мир
Стало известно о лидерстве Гаглоева на выборах в Южной Осетии
Мир
В Британии сообщили о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО летом 2022 года
Мир
Израиль нанес пять ракетных ударов по Сирии
Мир
Французы вышли на акции протеста против итогов первого тура выборов президента
Экономика
Минфин РФ отказался от выпуска ОФЗ в этом году

Минпромторг предложил точечный подход для параллельного импорта

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минпромторг намерен легализовать параллельный импорт только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России, рассказали «Известиям» в ведомстве в понедельник, 11 апреля.

Линии, которые не пересекаются: зачем России параллельный импорт
Возможность завозить оригинальные товары, минуя каналы официальных дистрибьюторов, поддержит российские предприятия, считают эксперты

Там уточнили, что министерство готовит итоговый список брендов легкой промышленности и других отраслей потребительского рынка.

Параллельный импорт — это ввоз продукции без разрешения правообладателя брендов. Сейчас они либо сами продают продукцию, либо через эксклюзивного поставщика. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальной продукции через альтернативные каналы, подчеркнули в министерстве.

Например, люксовые товары сейчас продают в РФ через эксклюзивных дистрибьютеров, которые базируются в странах ЕАЭС, напомнили в Минпромторге.

В ведомстве считают, что любая первая продажа таких товаров в мире (в любой стране) должна давать возможность легально реализовывать их и в России. Такой принцип действует и в некоторых других странах, например, в Японии, добавили в министерстве.

«Государство, реализуя данную меру, преследует цели поддержки российских производителей и обеспечения стабильного развития российской экономики», — сказали там.

Источник в ведомстве сообщил «Известиям», что сейчас идет активное обсуждение того, как именно будет выглядеть окончательный список брендов. По словам собеседника издания, возможно, эксперты сформируют точечный перечень торговых марок, в который попадут не все бренды, которые поставили на паузу работу в России.

В марте около 200 компаний заявили о приостановке своего функционирования в РФ. Среди них — Nike, Adidas, Lego, Samsung, Ikea, Apple, Chanel, BMW. По подсчетам консалтинговой компании Knight Frank, только в ритейле около 160 брендов взяли паузу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Марочно не придумаешь: Минпромторг предложил точечный подход для параллельного импорта»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022