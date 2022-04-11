Минпромторг намерен легализовать параллельный импорт только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России, рассказали «Известиям» в ведомстве в понедельник, 11 апреля.

Там уточнили, что министерство готовит итоговый список брендов легкой промышленности и других отраслей потребительского рынка.

Параллельный импорт — это ввоз продукции без разрешения правообладателя брендов. Сейчас они либо сами продают продукцию, либо через эксклюзивного поставщика. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальной продукции через альтернативные каналы, подчеркнули в министерстве.

Например, люксовые товары сейчас продают в РФ через эксклюзивных дистрибьютеров, которые базируются в странах ЕАЭС, напомнили в Минпромторге.

В ведомстве считают, что любая первая продажа таких товаров в мире (в любой стране) должна давать возможность легально реализовывать их и в России. Такой принцип действует и в некоторых других странах, например, в Японии, добавили в министерстве.

«Государство, реализуя данную меру, преследует цели поддержки российских производителей и обеспечения стабильного развития российской экономики», — сказали там.

Источник в ведомстве сообщил «Известиям», что сейчас идет активное обсуждение того, как именно будет выглядеть окончательный список брендов. По словам собеседника издания, возможно, эксперты сформируют точечный перечень торговых марок, в который попадут не все бренды, которые поставили на паузу работу в России.

В марте около 200 компаний заявили о приостановке своего функционирования в РФ. Среди них — Nike, Adidas, Lego, Samsung, Ikea, Apple, Chanel, BMW. По подсчетам консалтинговой компании Knight Frank, только в ритейле около 160 брендов взяли паузу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Марочно не придумаешь: Минпромторг предложил точечный подход для параллельного импорта»