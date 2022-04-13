Автоэксперты рассказали о судьбе рынка автозапчастей в России

Многие иностранные производители и поставщики запчастей для автомобилей из западных стран приостановили импорт комплектующих в Россию в том числе из-за санкций против Москвы и курсовых колебаний. «Известия» выяснили, стоит ли ожидать восстановления поставок и по каким ценам, ведь детали подорожали в диапазоне от 30 до 100%.

Ситуация на рынке сейчас

Руководитель маркетплейса автозапчастей и аксессуаров ПЭК:MALL Кирилл Савченко рассказал, что за месяц стоимость автозапчастей в России увеличилась на 15–100% — в зависимости от категории. Автомобильные шины подорожали на 40–80%. В результате стоимость ремонта и обслуживания, например, грузовой техники выросла на 60%.

«Запасы локальных поставщиков на российском рынке пустеют, возможность доставлять новые товары в страну ограничена. Возросли сроки доставки и стоимость перевозки. Плюс, на российском рынке начинает формироваться дефицит контейнеров. На территории РФ находились десятки тысяч контейнеров глобальных операторов, которые приостановили прием заявок на перевозку грузов в/из нашей страны», — добавил эксперт.

Он напомнил, что на поставки оригинальных запчастей ряда иностранных брендов введены ограничения: речь о Volvo, Scania, MAN, Bosch. Кроме того, производители шин Bridgestone, Continental и Michelin также приостановили работу заводов и поставки в Россию.

В пресс-службе группы компаний (ГК) «АвтоDOM» также считают, что на автомобильную отрасль в целом повлияли нарушения в цепочках поставок. Рост цен на комплектующие в России составил от 50 до 100%, содержать автомобиль стало дороже. Однако дилеры регулярно пополняли собственные запасы запчастей и комплектующих, формирование которых началось еще во время пандемии, когда предприятия приостанавливали отгрузку в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Сейчас поставщики продолжают работать в штатном режиме, часть из них поднимает стоимость в соответствии с закупочной ценой. Многие автопроизводители, которые заявляли о приостановке деятельности в России, не сообщали, что окончательно планируют прекратить работу.

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» отметили, что в середине марта доля оригинальных комплектующих и расходников в России сократилась с 30 до 20%, в связи с чем может использоваться система параллельного импорта для приобретения оригинальных запчастей.

«Пока невозможно прогнозировать, как именно будет осуществляться закупка оригинальных деталей», — констатировали в «АвтоСпецЦентре».

Генеральный директор службы курьерской доставки nePochta Александр Плеханов отметил, что сейчас поставки запчастей для иномарок представляют собой большую проблему. Из-за отказа некоторых компаний поставлять детали в Россию и нарушения логистических цепочек заказывать нужные детали и расходники стало сложно, а из-за санкций и роста доллара к рублю — подорожало буквально всё: от элементов кузова до моторного масла.

В сложившейся ситуации Национальный автомобильный союз (НАС) попросил премьер-министра Михаила Мишустина приостановить действие техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) и разрешить ввоз автомобильных запчастей под декларацию, а не под сертификат, сообщил вице-президент союза Антон Шапарин.

Это позволит быстро снять бюрократические процедуры и насытить рынок, потому что сертификация может занимать месяцы, прежде чем товар окажется на полке магазина, а сейчас этого времени просто нет, заключил он.

Виды автозапчастей и отличия в их поставках

Директор по развитию автомобильного дилера «Нижегородец» Алексей Макаров сообщил, что есть два вида запчастей: оригинальные и неоригинальные, которые поставляют оптовые игроки.

Если говорить про неоригинальные, то у автодилеров никаких перебоев с их поставками нет. Что касается оригинальных, которые поставляются от официальных представительств, то здесь «ситуация 50 на 50», указал он.

«Часть представительств приостановили отгрузки и поставляют запчасти только для выполнения гарантийных ремонтов, в последнем случае можно со 100%-ной уверенностью утверждать, что производителем будут полностью соблюдены обязательства», — сказал Макаров. Однако, отметил он, есть нюанс: если раньше при осуществлении гарантийного ремонта запчасти приходили экспресс-доставкой в течение 2–3 дней по предзаказу, то сейчас срок доставки — более семи дней. Некоторые представительства брендов разрешили автодилерам приобретать запасные части на стороннем рынке из-за отсутствия таковых на складах. С наступлением кризиса автомобильные дилеры закупили большое количество запчастей класса «А», а также масла и других материалов, поэтому на данный момент себя чувствуют более менее уверенно, отметил директор по развитию «Нижегородца».

Перспективы

Александр Плеханов спрогнозировал следующие варианты развития событий в случае продолжения в течение еще нескольких месяцев ситуации с дефицитом деталей вкупе с высокими ценами.

Так, по его словам, ухудшится ситуация с угоном автомобилей.

«Автомобили угоняют для их разбора на запчасти и последующей продажи. Сейчас машины тоже угоняют, но число угонов не идет ни в какое сравнение с 1990-ми, когда эта проблема носила массовый характер. К сожалению, если ситуация с поставками не изменится, откат к 1990-м будет ждать нас с высокой долей вероятности», — считает эксперт.

Вслед за этим специалист допустил и подорожание охраняемых парковок.

Кроме того, по его словам, вырастет число подделок автозапчастей, потому что проверить их происхождение непросто и сейчас, а в условиях долговременного дефицита и роста спроса этому вряд ли будет уделяться пристальное внимание. По крайней мере если речь идет о небольших фирмах, торгующих подержанными деталями и занимающихся демпингом, отметил гендиректор nePochta.

«Соответственно, можно ожидать появление и развитие «серого» рынка автозапчастей», — посетовал он.

Также специалист считает, что начнется развитие параллельного импорта — ввоза в Россию оригинальных товаров через альтернативные каналы. Ранее, 11 апреля, в Минпромторге сообщили «Известиям», что намерены легализовать параллельный импорт только для тех брендов, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России.

Снятие запрета на параллельный импорт автозапчастей, по словам Александра Плеханова, выглядит сейчас логично. Он сказал, что реализация этой меры вызывает ряд вопросов, но ее неоспоримый плюс — то, что российский рынок не останется без автозапчастей, у автомобилистов сохранится возможность выбора по приемлемым ценам.

Специалист добавил, что из-за «активного применения аналогов оригинальных автозапчастей не самого лучшего качества» начнется рост поломок автомобилей, вынужденное снижение межсервисного интервала для обращения в пункты техобслуживания (ТО), как следствие, рост заказов на ремонт, с которым сервисы просто не смогут справиться из-за отсутствия деталей.

«Причина данного явления кроется в том, что многие автомобилисты, стараясь найти нужные им детали по адекватным ценам, предсказуемо обратят внимание на азиатский рынок аналогов. Уже сегодня на условном «Алиэкспресс» можно по частям собрать себе хоть целиком BMW нового поколения. Однако уровень этих деталей всё же уступает оригиналам. Да, они полностью подходят для автомобилей по всем техническим допускам, но срок их службы кратно ниже, а выход из строя становится менее предсказуемым», — рассказал он.

Это может привести к усложнению поломок автомобилей, ведь часто наиболее сложные из них связаны с тем, что в машинах намешан «микс из родных и неродных деталей», заключил он.

В то же время заместитель главного редактора издания «За рулем» Никита Гудков полагает, что в долгосрочной перспективе у рынка запчастей в России перспективы весьма неплохие.

«На фоне дефицита и подорожания новых автомобилей будет увеличиваться срок службы подержанных машин. Их будут списывать неохотно. Значит, им будет требоваться больше деталей и расходников. Качество всех этих комплектующих будет падать — то есть их, в свою очередь, будет требоваться всё больше и больше», — отметил он.

Он допустил, что произойдет некоторое перераспределение номенклатуры: будут брать меньше деталей, не относящихся к категории критически важных и подлежащих восстановлению — например, кузовных панелей, но от покупки тормозных колодок или ремней газораспределительного механизма (ГРМ) никуда не деться.

Он подчеркнул, что сложнее спрогнозировать, что будет в краткосрочной перспективе. На многие детали цены сейчас выросли спекулятивно, и даже относительная стабилизация курсов валют пока не приводит к «отыгрыванию» цен обратно, констатировал он. Никита Гудков объяснил это дефицитом многих позиций. По его словам, здесь невозможно отловить тенденции — например, у многих марок есть запас основной номенклатуры запчастей на российских складах на несколько месяцев, у других — уже закончились даже масляные фильтры.

«Успех восстановления поставок зависит не столько от валют или санкций — скорее от изворотливости и смекалки логистических подразделений компаний. Кто сумеет быстрее вернуть поставки всеми правдами и неправдами, тот и будет на коне», — считает он.

Главред «За рулем» добавил, что фактическое разрешение параллельного импорта является палкой о двух концах. С одной стороны, выбор деталей будет шире, а цены — ниже. С другой — эксперты индустрии говорят о серьезном риске роста контрафакта, то есть падении качества запчастей вплоть до угрозы безопасности движения, заключил он.

Кирилл Савченко полагает, что в ближайшие два месяца отрасль автозапчастей ждет масштабная перестройка.

В ПЭК:MALL рассчитывают, что рынок пополнится новыми компаниями, которые уже заключают контракты на поставку комплектующих.

«Привлечь бизнес поможет опустевшая ниша и возможная отмена запрета на параллельный импорт. Важно, чтобы категория автозапчастей попала в перечень товаров Минпромторга, по которым может быть разрешен ввоз без проверки права на интеллектуальную собственность. Если ранее некоторые категории автозапчастей могли ввозить только официальные правообладатели, теперь такая возможность будет у любого игрока рынка», — заявил Савченко.

Иные последствия

В ГК «АвтоDOM» отметили, что сейчас дилеры сформировали резерв автомобилей и комплектующих, которого достаточно, чтобы в ближайшее время удовлетворить спрос со стороны потребителей. На то, чтобы отладить новые логистические цепочки, может уйти несколько месяцев, но без комплектующих российский рынок не останется, полагают там.

По мнению Антона Шапарина, в краткосрочной перспективе рынок ждут локальные дефициты, в том числе из-за разрыва логистических цепочек и прекращения поставок со стороны крупнейших поставщиков. Это уже болезненно ударяет по российскому рынку: встают не только сборочные конвейеры, которые без запчастей не могут, но и автосервисы, посетовал он.

Сейчас рынок лихорадочно ищет новых поставщиков, в том числе из Азиатско-Тихоокеанского региона, новые логистические цепочки, проверяются и выстраиваются новые маршруты в том числе отправки денег, потому что, например, выяснилось, что топ-7 китайских банков не работает с Газпромбанком, добавил вице-президент НАС.

Все эти проблемы будут преодолеваться, по его словам, в течение ближайшей пары месяцев путем проб и ошибок. Далее на рынок должны прийти новые поставщики компонентов, и здесь возникает проблема — сертификация. По большому количеству типов компонентов предусмотрена обязательная сертификация, которая сейчас недоступна, потому что, например, нужно присылать образцы в Россию.

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» заявили, что многие страны — производители запчастей для машин, которые не вводили санкции в отношении российского бизнеса, готовы не только поставлять комплектующие регулярно и в полном объеме, но и расширять ассортимент. Например, об этом сообщили корейские бренды Mando, Kortex, Sangsin, CTR2. Кроме того, на сегодняшний день у автодилеров нет дефицита автомобилей, заключили там.

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов сообщил, что в феврале российский рынок автозапчастей попал в «идеальный шторм», столкнувшись с дефицитом запчастей или завышенными на них ценами, а сегодня некоторые комплектующие уже значительно подешевели.

«В онлайн-магазинах ценники уменьшились на 20–30% по сравнению с февралем — месяцем ажиотажа и повышенного спроса. Это произошло по двум причинам: стабилизация курса валют, а также быстрая реакция авторитейла на отказ импортных поставщиков от партнерства с российскими дилерами. Система параллельного импорта показала свою эффективность — спустя всего месяц договоры с новыми поставщиками были заключены, а логистические цепочки выстроены», — сказал он.

Рязанов рассказал, что прежде всего Китай успешно нарастил объемы продаж в Россию за счет освободившейся доли европейских, японских и американских производителей. Во-вторых, Южная Корея, несмотря на то что поддержала санкции против РФ, отношения с дилерами не прекращала и поставки запчастей осуществляла в срок. О возвращении на российский рынок в конце марта также сообщили автоконцерны Toyota, Lexus и Nissan.

«Скорее всего, их примеру последуют и другие бренды, которые не захотят терять такой огромный рынок сбыта, как Россия», — полагает он.

Таким образом, по словам техдиректора Fresh Auto, склады будут пополняться на регулярной основе, а стоимость запчастей не будет рекордно завышаться.