Стоять, бояться: как ловят должников на дорогах

Десятки проверенных водителей, два арестованных автомобиля и обнаруженные задолженности на общую сумму свыше 460 тыс. рублей. Таковы итоги совместного рейда Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и ГИБДД по выявлению водителей-должников на дорогах только одного района Московской области. Подробности — в репортаже «Известий».

Добро пожаловать в мобильный офис

Оживленный перекресток в подмосковных Люберцах. Инспекторы ДПС привычным взмахом жезла останавливают проезжающие автомобили. На этот раз вместе с автоинспекторами дежурство несут и судебные приставы Московской области, которые приглашают водителей пройти в припаркованный рядом с патрульным автомобилем ГИБДД мобильный офис ФССП.

Сама проверка занимает несколько минут: пристав вводит данные автомобилиста в единую базу и, если в отношении водителя не возбуждено исполнительное производство, желает ему счастливого пути. Некоторые даже рады возможности узнать, не числятся ли за ними какие-либо долги.

«Кредитов у меня нет, алиментов тоже. А вот проверить, нет ли неоплаченных штрафов, будет нелишним: камер на дорогах много, за всеми штрафами не уследишь», — заявил «Известиям» успешно прошедший проверку у приставов водитель, представившийся Артемом.

Приставы отмечают, что автомобилист вправе отказаться от посещения мобильного офиса ФССП. В этом случае автоинспекторы просто передают им права и документы на машину для проверки по базе должников. Если все в порядке, то водитель может ехать дальше. Но, если выяснится, что за ним числится долг, избежать общения с судебными приставами уже не получится.

По словам начальника Люберецкого отдела судебных приставов ГУ ФССП РФ по Московской области Дмитрия Куксы, в ходе подобных рейдов нередко выявляются злостные неплательщики штрафов за нарушения ПДД. Он рассказал, как несколько месяцев назад во время такой спецоперации был пойман водитель, у которого сумма задолженности по штрафам составила почти 1 млн рублей.

На ответственное хранение

Работа ГИБДД и приставов больше похожа на конвейер: как только из микроавтобуса с надписью ФССП на бортах выходит один водитель, автоинспекторы уже останавливают следующего. В какой-то момент очередной автомобилист подозрительно долго засиживается в «офисе» у судебных приставов. «Судя во всему, у гражданина есть какая-то задолженность», — предположил присутствовавший на совместном рейде сотрудник пресс-службы ГУФССП по Московской области.

Действительно, водителем остановленного кроссовера оказался генеральный директор компании, которая задолжала другой организации почти 178 тыс. рублей. А сам автомобиль состоит на балансе его фирмы.

Для обеспечения исполнения имеющейся задолженности судебные приставы приняли решение наложить арест на машину. В присутствии двух понятых был составлен акт описи и ареста автомобиля с приложением акта осмотра машины, в котором были указаны все видимые повреждения, а также комплектация вплоть до марки и размерности шин.

«Транспортное средство передается должнику на ответственное хранение. С момента наложения ареста он не вправе отчуждать автомобиль, а также эксплуатировать его. Водителю предоставляется возможность доехать до места, где, согласно акту, будет находиться данная машина — в документе указывается пробег с учетом этого расстояния. Теперь не реже двух раз в месяц приставы будут проверять местонахождение этого автомобиля, его сохранность и состояние», — пояснил «Известиям» начальник Люберецкого отдела судебных приставов ГУФССП РФ по Московской области Дмитрий Кукса.

Продолжит ездить — оштрафуют

Если пробег будет отличаться от указанного в акте, то в соответствии с ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ в данном конкретном случае должнику, которому машина передана на ответственное хранение как должностному лицу, будет грозить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, отметил Кукса. Обычный гражданин в такой ситуации отделается штрафом в размере 1000 – 2500 рублей. Если водитель продолжит ездить на арестованной машине, нарушая тем самым режим хранения, транспортное средство будет изъято и передано на ответственное хранение в аккредитованную организацию. Если же должник продаст, скроет или произведет иное отчуждение арестованного имущества, то может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ.

Если компания не погасит задолженность в добровольный срок, то арестованный кроссовер будет оценен аккредитованной организацией и выставлен на торги. Разница между вырученной суммой и размером задолженности с учетом исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга будет перечислена неплательщику, отметили в ФССП.

Автомобилист, фактически оставшийся без служебной машины, явно не ожидал такого развития событий. Он не смог прокомментировать, с чем связана задолженность фирмы, которую он возглавляет, перед другой компанией.

«Буду разбираться, как это произошло, пока ничего другого сказать не могу», — заявил он корреспонденту «Известий», покидая мобильный офис приставов.

Ближе к окончанию рейда подмосковные приставы по схожей причине наложили арест еще на один автомобиль. В этом случае размер задолженности компании, на балансе которой находится данная машина, составлял около 275 тыс. рублей.

Лишить любимой игрушки

Кроме прочего, согласно ст. 67.1 закона «Об исполнительном производстве», сотрудники ФССП вправе временно ограничить действие водительского удостоверения должника. Эту меру они могут применить в случае неисполнения частным лицом или индивидуальным предпринимателем в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин законных требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью или связанного со смертью кормильца, а также имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, требований неимущественного характера, связанных с воспитанием детей, а также требований о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным правом.

«Ограничение действия водительских прав действует на автомобилистов-неплательщиков отрезвляюще: в этом случае они, как правило, гасят задолженность в кратчайшие сроки, ведь фактически из-за долгов их лишают возможности пользоваться любимой игрушкой — автомобилем или мотоциклом. Естественно, они стараются как можно скорее рассчитаться с долгами, чтобы снова сесть за руль», — отметил Дмитрий Кукса.