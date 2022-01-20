Опасный участок: что показал анализ применения метода контроля средней скорости

Чем больше камер на дорогах, тем меньше смертей в ДТП. Это подтвердило исследование Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ. По данным специалистов, в местах установки фотовидеофиксации количество аварий снижается наполовину, а число погибших — на 70%. Лучше всего камеры показали себя в условиях, при которых водители часто превышают скорость, — летом, ночью и вне населенных пунктов. Причем эффективнее всего работает контроль средней скорости, а не мгновенной. Подробнее — в материале «Известий».

Средняя и мгновенная

Исследователи НИУ ВШЭ использовали метод контроля средней скорости на участке дороги. Скорость автомобиля измеряли с помощью двух синхронизированных камер, установленных в начале и конце определенного отрезка пути.

Согласно исследованию, в местах установки фотовидеофиксации средней скорости на федеральных трассах столкновения происходят реже — на 44% в зимний период и на 62% в летний. Количество погибших летом снижается в 4,5 раза.

Анализ показывает, что учет средней скорости примерно в 1,3–1,6 раз более эффективен, чем контроль мгновенной скорости. Камеры хорошо работают в борьбе с ДТП, причиной которых являются скоростные нарушения. Они показали себя максимально успешно в условиях, при которых водители часто превышают норму — летом, ночью и вне населенных пунктов.

Фактор скорости важен — по данным ВОЗ, это основная причина ДТП. Чем быстрее движется автомобиль, тем меньше угол обзора водителя и длиннее тормозной путь, значит риск попасть в аварию существенно повышается. Из-за этого увеличивается и количество тяжелых травм и смертей в авариях.

Ученые также выяснили, что контроль средней скорости влияет на манеру вождения: он побуждает автомобилистов соблюдать скоростной режим на протяжении всего фиксируемого участка, а не притормаживать перед конкретной камерой. В итоге поток машин движется равномерно и спокойно.

— Наибольшего снижения аварийности можно достичь только в совокупности использования камер контроля средней и мгновенной скорости. При этом повсюду, где технологические возможности позволяют измерить среднюю скорость, именно этот показатель должен использоваться для контроля скоростного режима, — пояснил профессор ВШЭ, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Михаил Блинкин.

Метод контроля средней скорости давно и успешно применяют в Европе. Согласно данным европейских исследователей, он существенно снижает аварийность и приводит почти ко всеобщему соблюдению скоростного режима. Система удобна и водителям: если немного превысить скорость на фиксируемом участке, можно сбавить ее на оставшемся отрезке и уравновесить среднее значение.

Законодательный стоп-сигнал

В России технология измерения средней скорости применялась с 2013 года. Но в 2021-м ГИБДД прекратила выносить постановления за ее превышение, поскольку нескольким водителям удалось отменить штрафы через суд. Причина решения формальна — в действующем КоАП, принятом 20 лет назад, понятия «средней скорости» нет. Технология ее учета появилась значительно позже.

В СМИ сообщали, что понятие «средней скорости» и норма о постановлениях за ее превышение будут прописаны в новом КоАП. С такой инициативой, получившей положительный отклик в правительстве, МВД и Минюсте, выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Как сообщает РБК Autonews, в МВД поддержали возврат метода контроля средней скорости и отметили, что это «будет стимулировать участников дорожного движения соблюдать скоростной режим, что поспособствует повышению уровня безопасности дорожного движения».

Но разработка проекта кодекса ведется не первый год, и он до сих пор не опубликован Минюстом. Эксперты считают, что не стоит дожидаться нового документа, когда можно внести поправки в действующий.

— Контроль средней скорости на дорогах работает более эффективно по сравнению с обычным: не нужно устанавливать камеры на каждом столбе, а вместо этого контролировать целые участки и успокаивать движение. На доработку и принятие нового КоАП может уйти целый год. По этой причине считаю необходимым некоторые нововведения, а именно понятие «средней скорости» внести уже в текущую версию КоАП в виде поправок, — убежден глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

С 2001 года поправки в КоАП вносились 654 раза, а общее число изменений превышает 4800. При этом многие принимаются Госдумой по ускоренной процедуре: только за седьмой созыв таких было 752 из 2380.

Без новых штрафов

Штраф за среднюю скорость — не новый вид взыскания. Состав правонарушения остается прежним — превышение установленной нормы. Обновления коснутся только способов его фиксации. Никакой «средней скорости» водителям соблюдать не надо.

— В случае проезда под любым типом камер (на мгновенную или среднюю скорость) быстрее положенного водители, как и раньше, будут получать типовое извещение о штрафе за превышение скорости. Важно понимать, что фиксация средней скорости на протяженном участке дороги — это только метод контроля за соблюдением действующих скоростных режимов, а не новая санкция или норматив. Чтобы окончательно разобраться в вопросе, давайте проведем аналогию: например, вы сорвали цветок с чьей-то клумбы (или превысили скорость). То, как вас «схватили за руку», — с помощью одной, двух камер или это был сотрудник полиции — будет вовсе не принципиально. Накажут вас в любом случае за то, что вы сорвали цветок (превысили скорость). Точно так же водителя накажут, если он будет ехать быстрее верхнего разрешенного порога скорости — а то, как это установят, никак не отразится на последствиях нарушения , — разъясняет доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова, практикующий юрист Андрей Моисеев.

Как пояснили в ассоциации «ОКО» (объединяет крупных производителей систем фотовидеофиксации и распознавания), метод контроля средней скорости не является инновацией XXI века.

— К примеру, еще до появления радаров, в СССР автоинспекторы вычисляли скорость автомобилей именно по этому принципу, используя простой секундомер. Выбрав дорогу, на которой планировалось контролировать скоростной режим, сотрудник отмерял 50 или 100 метров между столбами и деревьями или делал пометки школьным мелом на асфальте. Когда на дороге появлялся автомобиль, ехавший, на взгляд инспектора, излишне быстро, он включал секундомер, измеряя время преодоления отмеченного участка. Произвести подсчет помогала специально разработанная таблица. В 60-х годах прошлого века появились первые скоростемеры, которые внешне и по принципу работы были схожи с привычными секундомерами, но вместо «секунд» они были проградуированы «километрами в час». Таким образом, средняя скорость — это проверенный десятилетиями метод, в основе которого лежит простая формула из школьного курса физики, V=S/t.