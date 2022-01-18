Ловушка обстоятельств: как дорожника осудили за смертельное ДТП

В Новгородской области дорожного мастера приговорили к семи годам лишения свободы условно за гибель двух человек в ДТП, произошедшем из-за выбоины. Этот приговор — один из первых подобных в стране. Как он повлияет на практику по аналогичным делам — разбирались «Известия».

Как дорожный мастер устроил ДТП

ДТП, о котором идет речь, произошло еще в июле 2016 года. Тогда на трассе Устюжна–Валдай в Пестовском районе столкнулись Opel Zafira и «КамАЗ». Согласно сводке, водитель «Опеля», мужчина 1952 г.р., не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, двигающимся во встречном направлении. После удара иномарка вылетела в кювет. В машине находилось семь человек: кроме водителя, еще четыре женщины 1955, 1985, 1983, 1963 г.р. и мальчики 2005, 2011, 2014 г.р. Все пострадавшие были доставлены в ЦРБ Пестова. В тот же день умерла пассажирка 1983 г.р., а позже — еще одна.

Как сообщили «Известиям», это дело переквалифицировали на ч. 3 ст. 238 — причиной трагедии, предположительно, была дорожная яма . Спустя пять с половиной лет по делу вынесен приговор — по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц, приговорен дорожный мастер ООО «ДЭП-53». Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет. Приговор в законную силу пока не вступил.

Делом, как отмечает СУ СК по Новгородской области, занимался отдел по расследованию особо важных дел.

Ловушка обстоятельств Фото с места ДТП на трассе Устюжна–Валдай в Новгородской области, 2016 год Фото: из открытых источников

«По версии следствия, дорожный мастер ООО «ДЭП-53» совершил выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух лиц , — говорится в сообщении СУ СК. — 5 июля 2016 года на участке 71 км — 72 км автодороги сообщением «Устюжна — Валдай» автомобиль Opel Zafira совершил наезд на повреждение асфальтированного дорожного полотна (выбоину), размеры которой не соответствуют пункту ГОСТа, в результате чего водитель потерял контроль над автомобилем и допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ ».

Таким образом, СУ СК доказало, а суд согласился с доводами обвинения, что выезд машины на встречную полосу произошел по вине дорожников, а не водителя.

Почему дорожные службы не наказывают за аварии

Опрошенные «Известиями» юристы заявили, что ранее не встречали известных успешных прецедентов по таким основаниям. Об этом же сообщил и следователь, который занимался этим делом.

— В ходе следствия мы пытались изучить практику по подобным делам, но ее не нашли , — сказал следователь по расследованию особо важных дел СУ СК по Новгородской области Александр Ким. — Имелись подобные приговоры или нет, я не могу сказать, но поиски не дали каких-то результатов.

Были попытки применить ч. 3 ст. 238 к дорожникам в других регионах, однако до сих пор успехом они не увенчались. Так, в Ульяновской области несколько лет назад удалось дойти до суда, однако там был вынесен оправдательный приговор. Как рассказывали в областной прокуратуре, тогда суд решил, что через яму можно было проехать, максимально снизив скорость и не выворачивая в сторону, поэтому и обвинительного приговора не последовало. На этом практика следователей в Ульяновской области прекратилась. В Новгородской области таких дел тоже несколько, и теперь есть успешный прецедент.

Ловушка обстоятельств Фото: СУ СК РФ по Новгородской области

— Нами был проведен ряд судебных экспертиз, которые установили прямую причинно-следственную связь между наездом на выбоину и произошедшим ДТП , — говорит Александр Ким. — На дороге была выбоина, которая не соответствует ГОСТу, есть прямая причинно-следственная связь, что именно наезд на выбоину привел к последующему дорожно-транспортному происшествию, а не действия водителя. И есть специальные службы, которые отвечают за содержание дорог.

Юристы, занимающиеся делами по ДТП, признаются, что удивлены и обрадованы подобным судебным прецедентом. Адвокат бюро «Гарнин и партнеры» Владимир Гарнин замечает, что для обвинительного приговора в отношении дорожника по такому делу нужно, чтобы инцидент был очень громким и чтобы на него обратили внимание высокопоставленные люди.

— В моей практике я впервые с таким сталкиваюсь , — сказал он «Известиям». — Прежде всего, роль здесь, думаю, сыграл правильный сбор документов следователем. Если в такой ситуации он правильно всё сделает — не будет просто отправлять запросы на ремонт дорог, на своевременный контроль их состояния, а приедет и изымет документацию на основании возбужденного уголовного дела, тогда может быть успех.

Сейчас же, замечает он, после ДТП дорожные службы нередко имеют возможность скрыть свои огрехи — устранить гололед, залатать яму. Экспертизы могут показать, что это было сделано после ДТП, но дело будет очень сложным.

Адвокат Сергей Кучеренко, специализирующийся на ДТП, также замечает, что такие решения — большая редкость.

— Тут всё в большей степени зависит не от судов, а от органов предварительного расследования , — пояснил он «Известиям». — Если они пришли к такому выводу и представили верные доказательства, то и суд может принять такое решение.

Ловушка обстоятельств Последствия смертельного ДТП на трассе Великий Новгород – Луга, произошедшего в мае 2017 года из-за ямы на дороге Фото: ves-novgorod.ru

Руководитель Коллегии адвокатов Москвы «Шериев и партнеры» Ахмед Шериев тоже замечает, что такие дела возбуждаются крайне редко, даже при летальных исходах.

— При этом достаточно часто суды взыскивают ущерб за повреждения автомобилей или здоровья в результате ДТП, причиной которого стали ненадлежащее состояние дорожного полотна, — рассказал он «Известиям». — Взыскивают суды в основном с дорожных служб. Но на мою память не приходит ни один случай привлечения именно к уголовной ответственности чиновников дорожных служб или руководителей подрядных организаций за гибель на дорогах из-за недостатков дорожного покрытия.

К слову, у Верховного суда в 2019 году было разъяснение как раз о ситуациях, когда автомобиль получил повреждения из-за выбоины, и водителя нельзя считать виноватым в попадании в яму на дороге . Тогда ситуация разбиралась на примере инцидента в Омске, где водителю пришлось менять двигатель, после того как он угодил в скрытую лужей выбоину. На дороге, затопленной водой, не было ни ограждений, ни предупреждающих знаков — автомобиль провалился в яму, а приехавшие на место инспекторы ГИБДД подтвердили, что вины автовладельца нет. Водитель обратился в суд с требованием к администрации выплатить ему компенсацию, но Куйбышевский суд Омска удовлетворил требования лишь частично, усмотрев в его действиях грубую неосторожность — он якобы мог проехать по другой дороге. В итоге сумма ущерба была снижена в три раза.

Апелляционная инстанция решение поддержала, а вот Верховный суд — нет. ВС РФ указал чиновникам, что они несут большую ответственность за обеспечение безопасного движения, чем водитель, а суды не имеют права перекладывать вину за попадание машины в выбоины на человека. Также ВС заметил, что на момент аварии недостатки в дорожном полотне существенно превышали допустимые: глубина выбоины составляла около 50 см вместо разрешенных пяти, не было ограждений, водитель не в состоянии был обнаружить дефект дороги, более того — он и не обязан был выбирать другой маршрут при отсутствии знаков, предписывающих совершить объезд.

Ловушка обстоятельств Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Однако, подчеркивает Кучеренко, судебная практика сложилась таким образом, что возместить ущерб с дорожников за повреждение автомобиля гораздо проще, чем добиться уголовного наказания за гибель людей из-за выбоин .

Почему осудили дорожного мастера

Ахмед Шериев замечает, что можно было бы поставить вопрос и о том, виноват ли мастер в ДТП, так как он всего лишь сотрудник дорожно-эксплуатационной службы, а документацию на производство работ и услуг визировал руководитель.

— Есть руководитель, а есть сотрудники, которые выполняли определенную работу с дорожным полотном, — сказал адвокат. — Не считаю, что тут вина исключительно мастера. Согласно Пленуму ВС РФ № 18, субъектом преступления может являться как руководитель организации или ее работник, так и лицо, фактически осуществляющее выполнение работ. Кроме того, согласно действующему законодательству России, ответственность за вред, причиненный действиями работника, несет работодатель . Это означает, что причиненный ущерб должен возместить ДЭП-53, а вопрос уголовной ответственности зависит от виновности действий лиц.

Он поясняет, что виновным человек считается, если он понимает негативность последствий своих действий или бездействия или безразлично, небрежно к ним относится.

— Дело в том, что именно осужденный дорожный мастер являлся тем лицом, который был ответственным за содержание того участка автодороги , — пояснил следователь Александр Ким. — То есть в его должностные обязанности входило в том числе обеспечение бесперебойного, и в первую очередь безопасного движения по дороге. Это прописано в его должностных инструкциях.

Ловушка обстоятельств Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Кто становится виновным в аварии из-за выбоин

Партнер Адвокатского бюро города Москвы «Щеглов и Партнеры», адвокат Муса Абдурахманов замечает, что такие судебные дела имеют в России уже сложившуюся практику, в которой почти всегда признают виновным водителя, и связано это в первую очередь с пунктом 10.1 Правил дорожного движения, который и закладывается в основу приговора.

— Простыми словами, данный пункт правил требует от водителя не только не превышать разрешенную скорость, но и ехать со скоростью, соответствующей дорожным условиям , — сказал он «Известиям». — Например, водитель ехал с разрешенной скорость 80 км/ч, но из-за плохого покрытия он потерял управление и попал в аварию, в результате погибает человек. В ходе следствия доказывается, что безопасной скоростью с учетом дорожного покрытия на данном отрезке дороги является 40 км/ч, а значит, водитель нарушил пункт 10.1 ПДД.

По его словам, большинство приговоров сводится к тому, что именно езда со

скоростью, превышающей безопасную для данных условий, и стала причиной смерти, — и водителя признают виновным .

Эксперт-автотехник, юрист Игорь Смелов рассказал «Известиям», что обычно после ДТП составляется протокол, в котором говорится о выявленных недостатках дорожного покрытия, но водителю при этом указывают, что износ дорог — это обычное дело, поэтому нужно было выбирать скорость в зависимости от конкретных условий.

— Часто суды просто не хотят ссориться с теми же дорожными, коммунальными службами и т.д. , — считает он. — У меня сейчас есть одно интересное дело. Со второстепенной дороги на главную выезжает трактор с прицепом, при этом еще водитель не имеет прав на управление трактором с прицепом. Слева едет легковая машина — по главной дороге, без превышения скорости и т.д. Он не успевает затормозить, врезается в трактор, получает телесные повреждения, машина разбита и не подлежит восстановлению. Ну и как вы думаете, кого делают виноватым? Делают виноватым водителя легковой машины — даже провели какой-то следственный эксперимент, из которого следует, что якобы водитель имел возможность избежать столкновения, но этой возможностью не воспользовался.

Ловушка обстоятельств Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Однако, говорит Смелов, пострадавший водитель рассказывал, что на место ДТП приехали сотрудники, которые стали здороваться за руку и разговаривать, как со старыми знакомыми, с трактористом и руководителями сельхозорганизации, которой трактор принадлежит. В итоге тракториста признают виновным в нарушении правил дорожного движения, но в самом ДТП виноватым оказывается водитель легковой машины.

Как новгородский прецедент повлияет на судебную практику

Несмотря на успех новгородских следователей, юристы крайне осторожны в прогнозах относительно дальнейшей практики по подобным уголовным делам.

— У нас, к сожалению, нет прецедентного права , — говорит Игорь Смелов. — В моей практике бывало, что адвокат ссылается на заседании на дело, которое было как под копирку, показывает его, но суд принимает диаметрально противоположное решение.

Ахмед Шериев считает, что практика может измениться, но значение может иметь обобщение судебной практики по этому направлению Верховным судом РФ. Однако другие юристы замечают, что даже ВС РФ не всегда поможет.

— Нередко мои коллеги начинают ссылаться на определения или пленумы Верховного суда, а судьи на это не смотрят, потому что отсутствие прецедентного права перекрывает всё, — говорит Владимир Гарнин.

Кучеренко замечает, что суды должны учитывать постановления пленума ВС, а вот что касается определений по конкретным делам, то их судьи редко соглашаются принимать во внимание.

— Приходишь в районный суд, говоришь, ваша честь, посмотрите, вот такое же дело рассматривал Верховный суд, — говорит адвокат. — А он в ответ: там такой же судья, только он работает в Верховном суде, а я — в районном, вот и все различия. Эти решения не являются обязательными. Кроме того, можно найти на один такой прецедент 20 решений с прецедентами, когда по пункту 10.1 признавали виновным в ДТП водителя .

Ловушка обстоятельств Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Владимир Гарнин тем не менее отмечает, что в идеальном варианте по таким инцидентам, связанным с выбоинами и другими недостатками дорожного полотна, должны возбуждаться уголовные дела .

— Сотрудники полиции вызывают на место представителя организации, которая отвечает за дорогу, тут же составляются все необходимые процессуальные документы, — говорит он. — Это должно выливаться в уголовные дела, если есть прямое доказательство, и здесь важен момент четкой фиксации: видео, фото, свидетельские показания, возможно, наличие каких-то доказательств, что при ремонте дороги использовались некачественные материалы .

Игорь Смелов соглашается с этим мнением и выражает надежду на то, что именно на сторону водителей теперь станут вставать чаще.

— Не должно быть колдобин на дороге, водитель должен ехать и контролировать движение свое, других машин, следить за знаками, светофорами, разметкой и так далее, — говорит он. — А у нас надо одним глазом постоянно смотреть на дорогу, чтоб не было каких-то неровностей, ям и траншей, в которые можно влететь и остаться виноватым, потому что «не справился с управлением, неправильно выбрал скорость» по дежурному пункту 10.1.