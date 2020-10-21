Посадочная яма: почему дорожников не судят

В Новгородской области следователи возбудили уголовное дело после ДТП с тремя погибшими по редкому основанию: они считают причиной аварии, в которой машина, вылетевшая на встречную полосу, попала под КамАЗ, некачественное дорожное полотно. По идее, лицам, ответственным за содержание дороги, грозит серьезное наказание, однако судебная практика по подобным делам в России почти отсутствует. Почему — разбирались «Известия».

Две ямы

Дело возбуждено по факту ДТП, которое произошло еще в мае 2017 года. Тогда на трассе Великий Новгород – Луга автомобиль Volkswagen Passat не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с КамАЗом. Водитель и два пассажира иномарки погибли на месте. Следователи обратили внимание на фактор, который, по их мнению, привел к трагедии: на дороге была яма, которую в тот момент и объезжал водитель Volkswagen.

— Причиной ДТП стало ненадлежащее обслуживание автодороги и несвоевременный ремонт, который, согласно ранее выданному предписанию, должна была произвести одна из дорожных организаций региона , — сообщают в следственном управлении СК России по Новгородской области.

Фото: ves-novgorod.ru

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)» . Как пояснили «Известиям» в СУ СК, это не пересмотр дела — просто из уголовного дела по факту гибели трех человек, которое рассматривают органы МВД, выделили новый состав, касающийся именно некачественного дорожного полотна.

В СУ СК отметили, что в производстве сейчас два таких дела. Еще одно касается ДТП, произошедшего в июле 2016 года в Пестовском районе. Там водитель Opel Zafira не справился с управлением и допустил столкновение с КамАЗом. Погибли два человека, 11 получили травмы. Это дело также было переквалифицировано на ч. 3 ст. 238 — причиной трагедии, предположительно, также была дорожная яма. Уже готово обвинительное заключение, оно направлено в прокуратуру.

Сам виноват

Подобных уголовных дел в России крайне мало. В 2016 году следственное управление по Ульяновской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ после того, как на трассе в Старомайнском районе Daewoo Matiz угодил в яму и вылетел в кювет. Правоохранители посчитали, что должностные лица ООО «Ульяновсктрансстрой» не обеспечили качественное содержание дороги. В прокуратуре тогда заявляли, что яму объехать было невозможно, так как на встречной полосе тоже были выбоины. На скамью подсудимых отправился мастер «Ульяновсктрансстроя». Он давал указания засыпать выбоины щебнем без связующего элемента — битума, не проверял состояние дорожного полотна и не обеспечил установку соответствующих знаков.

Однако суд не прислушался к доводам обвинителей, вынеся оправдательный приговор.

Посадочная яма Фото: Depositphotos

— Мы тогда попытались принять участие в формировании соответствующей судебной практики, но, к сожалению, не нашли понимания, — рассказал «Известиям» старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. — Камнем преткновения здесь, как правило, является наличие причинно-следственной связи между причинением телесных повреждений потерпевшим и имущественного вреда автомобилям и действиями либо бездействием соответствующих коммерческих структур или служб, которые должны были заниматься содержанием дорожного полотна.

Он рассказал, что причинно-следственная связь — один из ключевых элементов состава преступления. И если суд устанавливает, что через яму можно было проехать, максимально снизив скорость и не выворачивая в сторону, то «с большей долей вероятности обвинительного приговора не последует».

Больше в Ульяновской области уголовных дел по ДТП с таким основанием не было.

Слабая практика

— Это не просто редкий, а редчайший случай, когда возбуждается такое уголовное дело, — рассказал «Известиям» эксперт-автотехник Игорь Смелов. — Суды встают на защиту дорожников, не ссорятся с ними. Даже если авария происходит по причине некачественного покрытия, всегда виноват водитель. В расчет принимается дежурный обвинительный пункт —10.1 ПДД РФ: водитель не справился с управлением, неправильно выбрал скорость .

Смелов считает, что в случае, когда дорожное покрытие не соответствовало нормам, формулировка «не справился с управлением» выглядит странно.

— Он может справляться или не справляться на дороге, предназначенной для движения транспортных средств , — говорит Смелов. — Можно, например, на слишком быстрой скорости войти в закругление, и центробежная сила выбросит машину на встречную полосу. Тогда это можно назвать «не справился с управлением». Но тут яма. Что, если водитель в последний момент ее замечает, принимает решение ее объехать? Ведь во всяком случае это лучше, чем в нее влететь. Если влетишь, последствия однозначно будут печальными.

Посадочная яма Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Опрошенные «Известиями» юристы не могли вспомнить ни одного случая, когда по ст. 238 осудили бы дорожников. Редкие попытки, впрочем, продолжаются.

— В новгородском случае наиболее вероятен отказ, хотя предугадать ситуацию сложно, — рассказал адвокат Сергей Кучеренко. — У меня есть подобное дело. Там ДТП произошло на скользкой дороге. Я пытаюсь добиться, чтобы не водителя обвинили, который машиной управлял, а организацию, отвечавшую за содержание дороги. И пока сложно дело идет.

В деле, которым сейчас занимается Кучеренко, машина шла на подъем, и на перевале дорога была сухая, а на спуске — скользкая. Водитель не мог видеть этого заранее, поэтому машину повело, и он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другим автомобилем.

— Когда водитель заранее видит опасность — это одна ситуация, — считает Кучеренко. — Но когда он лишен такой возможности, то несправедливо привлекать его к ответственности. Но практика по таким делам очень слабая. Самый простой вариант — это когда на водителя возлагают ответственность, руководствуясь тем, что, если дорога была скользкая, значит, нужно снижать скорость.

Игорь Смелов вспоминает случай 20-летней давности: тогда в аварию попал один известный музыкант.

— Ехал себе спокойно на Skoda Octavia, а навстречу — парень на «Волге». Перед ним лужа. Парень въезжает в эту лужу на скорости 60–70 км/ч, а под водой — колдобина, — вспоминает Смелов. — Его разворачивает, он влетает задом в Skoda. Парень вылетает через заднее стекло на улицу, обе машины разбиты. В итоге оба водителя подчеркивали, что здесь сработал дорожный фактор, и — редчайший случай! — взяли одного адвоката, который защищал и того и другого. Всё равно обвинили этого парня. Виноват тот, кто вылетел на встречку: «не справился с управлением». Хотя там и вода не стекала, и колдобину было из-за воды не видно.

Тяжелый случай

ГИБДД ведет статистику аварий с пострадавшими и погибшими, на месте которых зафиксированы нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и железнодорожных переездов по условиям обеспечения БДД. Это не значит, что ДТП произошли именно по этой причине — просто констатация факта: на месте аварии не было разметки или присутствовали ямы и т.д.

В сентябре в России произошло 3843 такие аварии, в которых 403 человека погибли, еще 4,6 тыс. ранены. В сентябре прошлого года — 3975 аварий, погибли 386 человек, ранены 4982 человека. Ежемесячно происходит в среднем около 4 тыс. ДТП с пострадавшими и погибшими в тех местах, где с дорожным полотном не всё идеально: есть выбоины, нет разметки, не освещен пешеходный переход, трасса не расчищена от снега и т.д. За год — с октября 2019-го по сентябрь 2020-го — в аналогичных инцидентах погибли 4626 человек.

Посадочная яма Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Москве, где на дороги обращают самое пристальное внимание, подобных аварий около 100 каждый месяц. В этом году на фоне общего снижения активности из-за пандемии цифры меньше: в последние месяцы — 70–80. В Санкт-Петербурге — 150–200 аварий, причем число в последнее время растет. В Новгородской области происходит ежемесячно около 50 таких аварий. Но если в Москве всего в месяц происходит около 800 аварий с пострадавшими, в Санкт-Петербурге — около 500, то в Новгородской области ежемесячно — около 100. Получается, каждому второму ДТП в этом регионе сопутствуют неидеальные дорожные условия.

В скольких из них состояние дороги является главной или одной из главных причин, сказать очень сложно, говорит Смелов.

— Объективной статистики мы не найдем. Тут сочетание дурости водителя и неудовлетворительного состояния дороги, — говорит он. — Если я еду по колдобинам, я не буду гнать, я буду ехать максимально осторожно, буду собран, внимателен. Но далеко не все так поступают. Дорожный фактор может создавать условия для ДТП, и, на мой взгляд, процентах в 30 аварий он является причиной. Но объективную цифру никто вам не назовет.

Осторожный оптимизм

— То, что Следственный комитет подошел более правильно к разбору такой ситуации, вызывает небольшой осторожный оптимизм , — говорит Смелов. — Тут надо закрепить все доказательства и обстоятельства. Если это была какая-то яма, то она должна быть зафиксирована, отражена в протоколе осмотра места происшествия, в акте о ненадлежащем состоянии автодороги. Должны быть приложены фотоснимки, желательно с линейкой, показывающей глубину ямы. Должно быть ясно, что эта яма не за час до аварии появилась, а, скажем, месяца за два — у каждой ямы есть допустимые размеры, глубина и время жизни.

Сергей Кучеренко также отмечает, что теоретически по закону есть возможность привлечь дорожников по уголовной статье. Тем более в гражданском праве такая успешная практика есть.

дорога Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

— Случаев, когда удавалось доказать вину подрядчиков, много, но не в уголовной сфере, а когда происходит возмещение ущерба после ДТП по гражданскому законодательству , — говорит Кучеренко. — А чтобы привлечь к уголовной ответственности, у меня не было такого случая. Пока не было. Конечно, нужно переламывать ситуацию. Ответственность должны нести и те, кто управлял автомобилем, и те, кто занимается содержанием автодороги.

Смелов предполагает: признание подрядчиков виновными в ДТП станет определенным прецедентом, которого боятся суды: «Один раз сделаешь виноватым дорожников — и все побегут судиться».

При этом Василий Зима считает, что даже сам факт возбуждения уголовного дела уже важен для того, чтобы влиять на ситуацию, связанную с обеспечением безопасности дорожного движения.