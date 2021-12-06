Мошенников найдут по СНИЛС: ОСАГО заработает по новым правилам

Банк России рекомендовал пересмотреть некоторые правила ОСАГО. По мнению регулятора, за уведомление о ДТП должны отвечать страховые компании, а признание тотального ущерба следует передать в зону ответственности ГИБДД. Владельцев транспортных средств обяжут сообщать страховой компании о смене собственника. Подробности — в материале «Известий».

Назначили ответственных

Проект поправок в положение «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» опубликован на сайте ЦБ. Предложения и замечания по тексту принимаются до 8 декабря.

Одно из самых важных предложений — смена ответственных за извещение о ДТП. В случае принятия поправок автовладелец больше не должен будет извещать страховую о случившемся. Этот пункт кажется специалистам спорным.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что он может противоречить федеральному законодательству.

Мошенников найдут по СНИЛС Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

«Сейчас задача автовладельца — правильно подать документы в страховую, выполнив положения ст. 961 ГК РФ, которая обязывает их к этому. Там прямо указано, что страхователь по договору имущественного страхования после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, обязан незамедлительно уведомить страховщика или его представителя. ЦБ предлагает изменить этот порядок, и это разумная мера. Однако правильный путь — внесение поправок в Гражданский кодекс, что находится вне компетенции Центрального банка. Такого законопроекта в АСОЗД нет, поэтому, полагаю, ЦБ будет вынужден в будущем работать с правительством по вопросу внесения таких поправок в Госдуму. И очень странно, что такая работа еще не была проведена: юристы ЦБ не могут не знать о порядке внесения поправок в федеральные законы. А действующей версии Гражданского кодекса предложения ЦБ прямо противоречат», — заключил Шапарин.

После проведения экспертизы страховщик сам должен будет ознакомить потерпевшего с результатами тем способом, который автовладелец выбрал при подаче заявления на выплату.

Еще одно изменение, которое ждет автомобилистов в случае принятия поправок, — смена ответственных за признание транспортного средства не подлежащим восстановлению. Теперь это должны будут делать сотрудники ГИБДД, и именно по их документам страховая будет выплачивать за гибель машины.

Мошенников найдут по СНИЛС Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

«Банк России проводит последовательную политику борьбы со страховыми мошенничествами. И одна из крупных лазеек для получения двойной выплаты закроется. Например, происходило ДТП с каким-то ущербом, далее машину признавали «убитой в тотал» и мошенники получали максимальную выплату, если, конечно, авто стоило более 400 тыс. рублей. После получения компенсации машину восстанавливали и продавали на вторичном рынке», — комментирует координатор общественного движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова.

Попросят СНИЛС

Еще одно важное нововведение, по мнению Каблиновой, — идентификация получателя денежной компенсации по СНИЛС, которая позволит выявить тех, кто многократно получал денежные выплаты. Это обстоятельство часто (хотя и не всегда) связано с мошенническими действиями.

«Если человек получал 25 раз компенсацию в год, может быть, он и не виноват, что ему так не везло, но вероятность, что здесь что-то не так, очень высокая. Часто в базу данных вносятся ошибочные данные, меняют написание фамилии. Идентификация по СНИЛС позволит избежать таких накладок. Что касается информирования страхователя за счет страховой компании — тоже полезное нововведение. Также правовым пробелом было отсутствие обязанности у страховой предоставлять результаты экспертизы повреждений автомобиля», — заключила Каблинова.

Отнеслись настороженно

Большинство экспертов, опрошенных в процессе написания материала, отказались пока рассуждать на тему предложенных поправок, ссылаясь на неоднозначные и размытые трактовки новых правил. Российский союз автостраховщиков ответил скупо и сухо:

Мошенников найдут по СНИЛС Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

«Безусловно, правила ОСАГО нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Новая редакция правил ОСАГО в настоящее время изучается РСА, отдельные положения правил прорабатываются с Банком России, с которым РСА находится в конструктивном диалоге », — сообщили в РСА. При этом союз уточняет, что делать какие-то выводы очень рано.

Юристы, в свою очередь, не видят ничего революционного в новых правилах. Более того, некоторые из них уже предусмотрены в существующих законах и указаниях.

«По факту страхового случая, как правило, обращается потерпевший, а виновника освободили от обязанности уведомлять страховую еще с 01.05.2019 (Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 88-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» пп. «ж» п. 1 ст. 14 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ признан утратившим силу)», — заключил автоюрист Михаил Никитин.

Коснутся третьих лиц

В пресс-службе Центробанка отметили, что изменения действительно не коснутся самих участников ДТП. В поправках говорится скорее о третьих лицах, причастных к ДТП.

Мошенников найдут по СНИЛС Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Порядок информирования страховщика о факте ДТП не меняется. Водитель, причастный к ДТП, обязан проинформировать страховщика ОСАГО об аварии в кратчайшие сроки, но не позднее пяти рабочих дней с момента ДТП. Изменения касаются только информирования страхователя (не причастного к ДТП) о факте ДТП. Сейчас, если за рулем находилось лицо, не являющееся страхователем, то такой водитель должен сообщить о ДТП не только страховщику, но и страхователю. Теперь водители, причастные к ДТП, должны будут направить извещение о ДТП страховщикам, которые уже проинформируют страхователей. Такой подход направлен на снятие дополнительных обязанностей с лиц, не являющихся профессиональным участником страховых отношений. Также изменения позволят страхователям своевременно получать информацию о факте наступления страхового случая по заключенному таким лицом договору ОСАГО», — сообщили в пресс-службе регулятора.

Не решит всех проблем

Антон Шапарин отметил, что предложения ЦБ регулируют технику взаимодействия страхователя и страховщика, при этом они не решают основные проблемы, существующие в системе ОСАГО.

«Существенное превышение сборов над размером выплат — выплачивается только 54% от сборов вместо положенных по закону 77% — пока остается без внимания регулятора. Постоянное изменение правил работы рынка ОСАГО говорит о непродуманности законодательства. Регулятор вынужден постоянно принимать правовые «заплатки», которые делают нормативную базу еще более фрагментированной», — заявил Шапарин.