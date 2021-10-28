Экспансивное развитие: ЦБ предложил еще расширить коридор по ОСАГО

Центробанк предложил дополнительно расширить тарифный коридор по ОСАГО. Кроме этого, регулятор планирует изменить региональные коэффициенты. Нововведение необходимо для того, чтобы страховые компании могли еще больше снижать тариф «хорошим» водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков. Для кого в итоге могут вырасти тарифы, а для кого снизиться, разбирались «Известия».

Как изменятся тарифы

Центробанк объявил о планах дополнительно расширить границы тарифного коридора по ОСАГО. Проект нормативного акта уже опубликован для обсуждения среди участников профессионального сообщества. Диапазон базовых ставок по ОСАГО будет расширен в обе стороны на 10% для частных автомобилей, на 4,9% — для общественного транспорта и на 30% — для такси.

Экспансивное развитие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Согласно расчетам ведомства, тарифный коридор для транспортных средств категорий «A», «M» (мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы), находящихся в собственности как физических, так и юридических лиц, составит от 438 рублей до 2013 рублей. Для транспортных средств категорий «B», «BE» юридических лиц, в том числе для транспортных средств специального назначения и транспортных средств оперативных служб, — от 1152 рублей до 4541 рубля. Для физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей — от 2224 рублей до 5980 рублей. Для автомобилей, используемых в качестве такси, — от 2014 рублей до 12 505 рублей.

Кто окажется в выигрыше

В Центробанке планируют изменить ряд коэффициентов, применяемых для окончательного расчета суммы страхового взноса. Например, территориальный коэффициент в наиболее «дорогих» и опасных с точки зрения ПДД регионах — Москве и Казани — планируют снизить с 1,9 до 1,8, в Санкт-Петербурге — с 1,72 до 1,64, Новосибирске — с 1,63 до 1,56. Для ряда регионов коэффициент, наоборот, вырастет. Так, в Севастополе, Симферополе и Назрани его поднимут с 0,64 до 0,76, а в Магадане — с 0,73 до 0,82.

Для молодых водителей без опыта в возрасте от 16 до 21 года страховка подорожает: коэффициент вырастет с 1,93 до 2,27. А для более взрослых и опытных — снизится. Например, 60-летний водитель со стажем более 14 лет получит коэффициент 0,83, а не 0,9.

Экспансивное развитие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Планируется также изменение коэффициентов за аварийность (КБМ).

«В результате для взрослых и опытных водителей дополнительная скидка составит до 8%, для аккуратных и безаварийных — еще до 8%. Молодые и неопытные водители и лихачи будут платить больше», — объяснили в Центробанке.

Не все согласны с повышением

Предложение регулятора уже вызвало споры в профессиональном сообществе. Как выяснили «Известия», письмо на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной с просьбой не расширять тарифный коридор направил Национальный автомобильный союз.

В письме обращается внимание на то, что, согласно закону № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», доля страховой премии, непосредственно предназначенная для осуществления страховых и компенсационных выплат потерпевшим, не может составлять менее 80% страховой премии, из которых 77% — нетто-ставка. Расходы на осуществление обязательного страхования должны составлять 20% от брутто-ставки.

« При этом в 2020 году, по данным РСА, заключено 41,2 млн договоров, получено 231,7 млрд рублей страховых премий, осуществлено страховых выплат на сумму 135,8 млрд рублей. Отношение страховых выплат к страховым премиям по ОСАГО в целом по России в 2020 году составило 58,6%. Таким образом, в 2020 году 18,4% брутто-ставки на сумму более 42,6 млрд рублей было недоплачено страховыми компаниями. Следовательно, экономической обоснованности в расширении тарифного коридора не наблюдается », — отметил президент НАС, член общественного совета ГУ МВД по Москве Антон Шапарин.

Экспансивное развитие Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Национальный автомобильный союз также привел результаты опроса ряда участников рынка такси об изменении реальных страховых премий. Согласно полученным данным, в Казани страховая премия на автомобиль Kia Rio в 2020 году для физического лица составляла 27 456 рублей, в 2021 году — уже 42 462 рубля, причем основной причиной является рост базовой ставки с 6500 рублей до 9600 рублей.

В Сочи страховка Renault Logan для физического лица в 2020 году составляла 34 000 рублей, в 2021 году — уже 39 000 рублей. При этом исследование показало, что подобный резкий рост наблюдается не на всей территории РФ. В Санкт-Петербурге полис ОСАГО для принадлежащего физическому лицу и работающего как такси Volkswagen Polo в 2020 году стоил 39 600 рублей, в 2021 году — 39 900 рублей.

В НАС обратили внимание на устойчивый тренд снижения аварийности на дорогах. Это, по мнению Шапарина, также должно послужить поводом для сохранения действующих тарифов. По статистике ГУОБДД МВД РФ, в 2020 году было зафиксировано 145 тыс. ДТП, что на 12% меньше показателя 2019 года.

Юрист Сергей Беляков выразил недоумение по поводу того, что в ЦБ предлагают расширение тарифного коридора, но при этом умалчивают о необходимости повышения выплат по жизни и здоровью с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей. Кроме того, регулятор не говорит об отказе от учета износа при оценке размера выплат, а также полной отмене территориального коэффициента.

Неподъемная цифра

В Общественном совете по развитию такси, в свою очередь, рассказали, что по данным проведенного ими опроса, в 82% случаев стоимость полиса ОСАГО на автомобиль такси составляет более 30 тыс. рублей. При этом 67% владельцев личного, некоммерческого транспорта платят за него менее 10 тыс. рублей.

97% респондентов рассказали, что сталкивались с различными проблемами при страховании автомобиля, используемого в качестве такси. Основная из них — нежелание страховщиков заключать договор ОСАГО на такую машину. Для этого используются разнообразные предлоги: необходимо предоставить автомобиль для осмотра в место, указанное страховщиком; невозможно оформить электронный полис; не работает база данных страховщика; ошибка при заполнении документов; закончились бланки. Поэтому часть таксистов ездит с поддельными документами.

Экспансивное развитие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Прошлой осенью тарифы на страхование для такси уже повышались на 30%, однако это не помогло решить многолетнюю проблему уклонения страховщиков от заключения договора с таксопарками, считая данный сегмент для себя убыточным, — заявила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. — Уже сейчас стоимость полиса для такси довольно высока и доходит до 45–50 тыс. рублей. И если она вырастет до 60 тыс., то это будет неподъемная цифра для большинства перевозчиков в регионах и муниципалитетах».

В ЦБ всё посчитали

В пресс-службе Центробанка объяснили «Известиям», что все изменения подготовлены на основании актуарных расчетов регулятора. Предыдущие этапы расширения коридора показали, что конкуренция не дает страховым компаниям возможности ставить всем автовладельцам тариф по верхней планке.

«На наш взгляд, дополнительное расширение коридора будет способствовать еще большой индивидуализации и дифференциации тарифов для водителей с разным уровнем риска», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Там указали, что с момента начала второго этапа индивидуализации тарифов в сентябре 2020 года более чем в два раза, до 36%, увеличилась доля автолюбителей, которые при пролонгации договора сэкономили на ОСАГО более 10%.

« Несмотря на рост стоимости запасных частей, средняя премия для легковых ТС физических лиц в 2019–2020 годах была ниже, чем в 2018 году (на 3,3% в 2019 году по сравнению с 2018-м и на 2,5% в 2020 году по сравнению с 2018-м соответственно). В 2021 году по отношению к 2020 году средняя страховая премия выросла незначительно — менее чем на 0,4%. Таким образом, расширение тарифного коридора и возможность назначения страховой премии в зависимости от уровня риска каждого клиента привели именно к индивидуализации и балансированию тарифов, а не к сплошному их росту», — заверили в пресс-службе ЦБ.

Экспансивное развитие Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

По словам представителя пресс-службы, Банк России внимательно изучит письмо Национального автомобильного союза.

«При этом необходимо отметить, что объем выплат по ОСАГО по такси в 2020 году превысил объем по этой категории водителей на 24%. Это означает, сегмент ОСАГО по такси в целом убыточен. Расширение тарифного коридора по такси позволит страховщикам усилить дифференциацию и правильно тарифицировать более аварийных водителей такси, чтобы за них перестали платить менее аварийные таксисты », — пояснили в пресс-службе регулятора.

Лимиты снова потребуют расширения

В Центробанке отметили, что расширение лимитов и расчета выплат по ремонту без учета износа запчастей потребует значительного повышения тарифов.

«Вопрос улучшения услуги — будь то расширение страхового покрытия или отказ от учета износа запасных частей — это вопрос баланса между запросом на определенную услугу, готовностью оплачивать стоимость данной услуги и возможностью рынка предоставить качественный сервис. Также надо учитывать возможное изменение поведения участников рынка, — рассказали в пресс-службе, — Перечисленные предложения, безусловно, интересны в качестве потенциальных направлений улучшения ОСАГО, но при этом потребуют дополнительного и, вероятно, значительного повышения тарифов. Рост стоимости услуги, в свою очередь, может снизить доступность ОСАГО».

Как резюмировали в ЦБ, такие изменения необходимо проводить взвешенно и аккуратно, не нарушая баланса по виду страхования в целом.